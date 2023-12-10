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سلّة: لبنان بطل غرب آسيا تحت 14 عاماً

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سلّة: لبنان بطل غرب آسيا تحت 14 عاماً
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كرة السلة

2023-12-10 | 02:39
سلّة: لبنان بطل غرب آسيا تحت 14 عاماً

نظمها اتحاد غرب آسيا واستضافها الاتحاد اللبناني

أحرز منتخب لبنان لقب الذكور ومنتخب سوريا لقب الاناث لبطولة غرب آسيا الأولى بكرة السلة للفئة العمرية تحت 14 سنة التي نظمها اتحاد غرب آسيا واستضافها الاتحاد اللبناني في "مجمّع الرئيس ميشال سليمان" في مدينة جبيل.
وأتى اليوم الختامي حاشداً، اذ حضر النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة ورئيس الاتحاد اللبناني اكرم حلبي واعضاء الاتحاد وامين عام الاتحاد القاري هاغوب خاتشاريان، واركان  اتحاد غرب آسيا، ورؤساء واعضاء اندية، وعائلة كرة السلة اللبنانية واهالي اللاعبين واللاعبات.
وجاء فوز ذكور لبنان على سوريا (72-45) في لقاء حسمه باكراً بفضل تفوّق لاعبيه بشكل كبير ونجاهم في اطباق سيطرتهم، وتنفيذ تعليمات مدربهم جورج صليبي.
 
سلّة: لبنان بطل غرب آسيا تحت 14 عاماً

رياضة

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