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مُشجّع وصف الحكم بالقرد فماذا كانت النتيجة؟

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مُشجّع وصف الحكم بالقرد فماذا كانت النتيجة؟
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كرة السلة

2023-12-18 | 00:41
مُشجّع وصف الحكم بالقرد فماذا كانت النتيجة؟

قبل 26 ثانية على ختام المباراة في الدوري الاوروبي لكرة السلة

قبل 26 ثانية على ختام المباراة في الدوري الاوروبي لكرة السلة، التي انتهت الى فوز أولمبياكوس (63-56) على فالنسيا، أوقفها الحكم الفرنسي جوزيف بيسانغ، بسبب أحد المشجعين في الصفوف الأمامية، الذي وصفه بأنه "قرد".
لم يستغرق النادي اليوناني وقتا طويلا لاتخاذ إجراء ضد المشجع، حيث تم منعه من دخول المباريات مدى الحياة "لطالما كان أولمبياكوس ضد أي شكل وأي عمل عنصري، ونحن ندين بشكل لا لبس فيه الهجوم اللفظي الذي ارتكبه أحد مشجعي فريقنا ضد أحد حكام المباراة، ومنعه من دخول ملعبنا إلى الأبد".
الا ان الرد السريع على هذا الحادث العنصري، لا يمنع "اليوروليغ" من اتخاذ إجراءات ضد النادي اليوناني وفقا للوائح، منها الاضطرار إلى لعب بعض المباريات المتبقية من الموسم خلف أبواب مغلقة.

مُشجّع وصف الحكم بالقرد فماذا كانت النتيجة؟

رياضة

كرة السلة

أولمبياكوس

فالنسيا

جوزيف بيسانغ

اليوروليغ

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