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نجم السلة الاميركية يعاني .. صديقته حامل وصديقة اخرى اجهضت !!

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نجم السلة الاميركية يعاني .. صديقته حامل وصديقة اخرى اجهضت !!
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كرة السلة

2023-12-18 | 23:52
نجم السلة الاميركية يعاني .. صديقته حامل وصديقة اخرى اجهضت !!

يواجه نجم مينيسوتا تمبروولفز فضيحة خارج الملعب

بينما تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لأنتوني إدواردز في الملعب، يواجه نجم مينيسوتا تمبروولفز فضيحة محتملة خارجه.
فقد انتقلت عارضة الازياء بايج جورداي إلى منصة انستغرام، لمشاركة محادثة نصية مزعومة مع إدواردز، فيها ان اللاعب تسبب بحملها، وذهبت إلى حد تضمين المنشور صورة لاختبار الحمل.
وكان رد إدواردز عليها في المحادثة هو مسارعة جورداي الى الإجهاض، حتى أنه أرسل لها ١٠٠ الف دولار للقيام بذلك، على الرغم من معارضتها للفكرة، وزعمت أنها أجرت عملية الإجهاض، ثم فوجئت بأن الرجل نصّب محام في مواجهتها.
وفي حين أنه من غير الواضح سبب نشر المؤثرة لادعاءاتها الآن، فقد يتعلق الأمر بصديقة إدواردز الحالية التي كشفت أنها حامل، إذ نشرت جانين روبل صوراً بالموجات فوق الصوتية قبل بضعة أيام، وهو ما قد يكون شكل صدمة لجورداي، لأنّه بحسب المحادثة التي نشرتها، فإنّ اللاعب أخبرها بأنّه لا يريد أطفالاً.
وبينما يواجه إدواردز بعض الصداع خارج الملعب، فقد كان مثيرا للإعجاب أثناء وجوده فيه، إذ ساعد فريقه تمبروولفز على الوصول إلى المركز  الأول في المؤتمر الغربي برقم قياسي (١٩-٥)، وبلغ متوسط إدواردز 24.2 نقطة و 5.3 ريباوند و 5.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة حتى الآن.
 
نجم السلة الاميركية يعاني .. صديقته حامل وصديقة اخرى اجهضت !!

رياضة

كرة السلة

أنتوني إدواردز

مينيسوتا تمبروولفز

بايج جورداي

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