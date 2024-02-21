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مقتل لاعب أوكراني ثاني في ألمانيا والقتلة مراهقون

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مقتل لاعب أوكراني ثاني في ألمانيا والقتلة مراهقون
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كرة السلة

2024-02-21 | 06:46
مقتل لاعب أوكراني ثاني في ألمانيا والقتلة مراهقون

اثر هجوم قام به مجموعة من المراهقين في العاشر من الشهر الجاري

بعد مقتل لاعب كرة السلة الأوكراني فلاديمير إرماكوف، البالغ 17 عاماً، اثر هجوم قام به مجموعة من المراهقين في العاشر من الشهر الجاري، وإصابة زميله أرتيم كوزاشينكو، أُعلن بالأمس عن وفاة الأخير في المستشفى متأثراً بجراحه.
وقتل إرماكوف على الفور، وأصيب كوزاشينكو، البالغ 18 عاماً، بعد تعرضهما لهجوم في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، حيث كانا يلعبان لصالح فريق "عمالقة دوسلدورف"، قبل أن تتدهور حالة الأخير ويفارق الحياة.
واعتقلت الشرطة مراهقاً ألمانياً من أصل تركي عمره 15 عاماً وآخر من أصل يوناني عمره 14 عاماً للاشتباه في قيامهما بالاعتداء، وسبق ان تمت مقاضاة بتهم الاعتداءات والسطو.
 
مقتل لاعب أوكراني ثاني في ألمانيا والقتلة مراهقون

رياضة

كرة السلة

فلاديمير إرماكوف

أرتيم كوزاشينكو

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