نجاة أيزياه توماس من القتل .. الولد عرف منه هو !!

عاش لحظات تقشعر لها الأبدان في الشارع

أيزياه توماس، نجم فينيكس صنز الحالي ولوس أنجلوس لايكرز سابقاً، عاش لحظات تقشعر لها الأبدان في الشارع، وشرح اللاعب المخضرم البالغ من العمر 35 عاماً عبر منصة إكس، كيف وجه صبيّ مسدساً نحوه، وانتهى به الأمر بإنقاذ حياته لمجرد كونه لاعبا في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة.

وقال توماس "أنا مندهش حقا من كيفية تحرك هؤلاء الأطفال، لقد مررت بلحظة غيرت حياتي بالأمس، حيث وجه طفل مسدساً إليّ وإلى أولادي، وإذا لم يكن الأمر يتعلق بمن كان، والتعرف عليّ في مدينتي، فمن المحتمل أن يكون قد أنهى حياتنا كلها".

وأضاف اللاعب الذي ينتهي عقده مع فينيكس في حزيران - يونيو وأنجاه أن الولد عرفه "علينا فقط أن نصلي من أجل هؤلاء الصبية الصغار، كان الله معنا بالأمس .. اللعنة، يمكن أن ينتهي كل شيء ومن دون سبب على الإطلاق".