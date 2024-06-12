مدرب جامعي يرفض عرضاً بقيمة 70 مليون دولار

كان من شأنه أن يجعله أحد المدربين الستة الأعلى أجرا



رفض دان هيرلي عرضاً بقيمة 70 مليون دولار من لوس أنجلوس لايكرز لقيادته في العودة الى المجد ومحاولة الفوز بلقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات.

ورفض هيرلي، مدرب جامعة كونيتيكت الناشط في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، العرض المُقدّم له لمدة ستة مواسم من لوس أنجلوس لايكرز، والذي كان من شأنه أن يجعله أحد المدربين الستة الأعلى أجرا في الدوري الاميركي للمحترفين.

واختار المدرب، البالغ من العمر 51 عاماً، والذي سبق له أن انتقد ليبرون جيمس وزملاؤه في اللايكرز، البقاء في الجامعة لنيل لقب NCAA الثالث على التوالي، وقال "أشعر بالتواضع من هذه التجربة برمتها، وأنا فخور للغاية بثقافة الفوز التي بنيناها في ولاية كونيتيكت".







