لسبب مجهول .. وفاة نجم كرة السلة عن 45 عاماً

دون أن تحدد أسباب الوفاة

دون أن تحدد أسباب الوفاة، ذكرت قناة "ساراتوف أفتودور" على منصة تليغرام، أن نجم كرة السلة الاوكراني الدولي السابق نيكولاي خريابا قد توفي عن عمر ناهز 45 عاماً.

لعب خريابا لأندية أوديسا وكييف وبوديفيلنيك في أوكرانيا، وأندية أفتودور وأورال جريت ويونيكس قازان في روسيا في الفترة من 1998 إلى 2001، وفاز مع الأخير في العام 2004 بكأس التحدي للاتحاد الدولي لكرة السلة، ثم اعتزل في العام 2007.

المفارقة أن نيكولاي خريابا هو شقيق بطل أوروبا 2007 فيكتور خريابا، الذي أحرز اللقب مع المنتخب الروسي، وكلاهما ولد في كييف، لكن كل منهما لعب مع منتخب وطني مختلف.







