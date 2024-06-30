منتخب كرة السلّة يغادر لخوض الملحق المؤهل للألعاب الأولمبية الصيفية

غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال الى مدينة فالنسيا الأسبانية

غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال الى مدينة فالنسيا الأسبانية، للمشاركة في الملحق المؤهل الى مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 26 تموز - يوليو و11 آب - أغسطس المقبلين.

وضمت البعثة، مارون جبرايل (رئيساً)، ادي ابي زخم (مديراً للمنتخب)، الصربي ميودراغ بيريسيتش (مدرباً)، الصربي ماركو فيليبوفيتش ورالف عقل (مساعدين للمدرب)، خليل نصار (معالجاً فيزيائياً)، بيار فلفلي (مدرباً للياقة البدنية)، الدكتورة ساره حجار (طبيبة)، ميشال خليل (لوجستياً)، واللاعبين علي حيدر وعلي مزهر وجاد خليل وسيرجيو درويش وجيرار حديديان وكريم عز الدين وأمير سعود وهايك كيوكجيان وعلي منصور وكريم زينون ويوسف خياط وأومري سبيلمان.

ويواجه منتخب لبنان نظيره الاسباني عند الساعة 9.30 من مساء الثلاثاء 2 تموز - يوليو والأنغولي عند الساعة 6.30 من مساء الخميس 4 منه (بتوقيت بيروت).

يشار الى ان لاتفيا واسبانيا واليونان وبورتوريكو تستضيف الملحق الذي يضم 24 منتخباً على ان تتأهل 4 منها الى الأولمبياد.







