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اعترافات مثيرة لوالدتيّ كيفن دورانت وستيفن كاري

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اعترافات مثيرة لوالدتيّ كيفن دورانت وستيفن كاري
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كرة السلة

2024-08-14 | 01:47
اعترافات مثيرة لوالدتيّ كيفن دورانت وستيفن كاري

فازت الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بقيادة الثنائي دورانت و كاري

فازت الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية لكرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية بقيادة الثنائي كيفن دورانت وستيفن كاري.
وفي دائرة الضوء، شاركت والدتا اللاعبين في بودكاست يسمى "رفع الشهرة"، تحدثتا فيه عن مشاعرهما أثناء حملهما وبعد ولادتهما
وقالت واندا ديورانت، البالغة من العمر 57 عاماً، إنها فكرت في الانتحار عندما ولد كيفن الصغير، كان طفلها الثاني، عندما أرادت فتاة، وانتهى بها الأمر بتربية الاثنين بمفردها بعد أن تركهما والدهما "كنت متحمسة وخائفة .. كان زواجنا مهتزا بعض الشيء ولم أكن أعرف ما يمكن توقعه ".
وأضافت واندا "لم يكن لدي خطة، كنت أعرف فقط أن لدي هذين الشخصين الصغيرين في رعايتي، ولكن لأكون صادقة، كان أطفالي خلاصي، لقد أنقذوا حياتي".
وتابعت "يسألني الناس، خططت للانتحار، ولا يزال ذلك يؤلمني حتى يومنا هذا، لم أكن أريد أن أكون هنا بعد الآن، لكنني كنت أعرف أنه يجب علي البقاء من أجل أطفالي وهذا ما قررته، كان علي أن أبقى".
وبعد أن كانت واندا صريحة للغاية، عبرت سونيا كاري عن مشاعرها عندما كانت حاملا في سن 22 "لقد اخترت الإجهاض في سن 19، وبعد عامين حملت ستيفن، كنت جالسة في موقف للسيارات أفكر في الإجهاض، فقال لي الله لا لن تفعلي ذلك".
وشجعت واندا ديورانت جميع النساء اللواتي يواجهن أوقاتا عصيبة لأنهن غير متأكدات مما يخبئه مستقبلهن للأمومة "سأقول لهن ببساطة ألا يستسلمن، أردت أن أستسلم، لكنني كنت أعرف أنه لن يكون هناك أحد على هذه الأرض يعتني بأطفالي كما فعلت".


اعترافات مثيرة لوالدتيّ كيفن دورانت وستيفن كاري

رياضة

كرة السلة

كيفن دورانت

ستيفن كاري

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كيفن دورانت الأول بلا منازع في تاريخ كرة السلة الأولمبية

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