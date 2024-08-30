فيديو - نجاة نجم سان أنطونيو سبيرز من حادث سير

بلغ متوسطه في الموسمين الماضيين 11.3 نقطة و5.9 ريباوند

تعرض جيريمي سوشان، لاعب سان أنطونيو سبيرز، الى حادث في تكساس، ما ألحق أضرارا بسيارته البورش الخضراء، دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات خطرة، أو توجيه تهم جنائية.

وفقد سوشان السيطرة على سيارته البورش، البالغة قيمتها 250 ألف دولار، أثناء القيادة على طريق سريع في تكساس، فانزلقت إلى الجانب الأيسر، دون أن تصطدم بأي سيارة أخرى.

وأظهرت لقطات الفيديو التي التقطها المارة السيارة التي تضررت بشدة من الاصطدام، قبل أن يتمّ تقديم الخدمات الطبيّة في مكان الحادث الذي وقع بسبب السرعة.

ويُعرف عن جيريمي سوشان، أسلوبه الفريد في الرمية الحرة، وقد تم إشراكه من قبل سان أنطونيو سبيرز في الجولة الأولى من الدوري الاميركي للمحترفين 2022، وبلغ متوسطه على مدار الموسمين الماضيين 11.3 نقطة و 5.9 ريباوند في المباراة الواحدة.



