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الرياضي اللبناني يُبدع ويتأهل للعب على المركز الثالث في كأس العالم للأندية

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الرياضي اللبناني يُبدع ويتأهل للعب على المركز الثالث في كأس العالم للأندية
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كرة السلة

2024-09-14 | 05:53
الرياضي اللبناني يُبدع ويتأهل للعب على المركز الثالث في كأس العالم للأندية

هزم بيترو دي لواندا، بطل أنغولا وممثل إفريقيا (80-75)

بعد خسارته لمباراته الأولى في المجموعة الاولى لكأس العالم للأندية الجارية في سنغافورة (59-96) أمام أونيكاخا ملقة الاسباني، بطل أوروبا، عوّض النادي الرياضي، بطل لبنان وآسيا، وهزم بيترو دي لواندا، بطل أنغولا وممثل إفريقيا (80-75).
كانت المنافسة شرسة وقريبة جداً بين ممثليّ القارة السمراء والصفراء، وانتهى ربعها الاول الى تقدم الرياضي (23-21) والثاني الى تفوق الفريق الأنغولي (14-11)، لينتهي الشوط الاول (35-34).
وانفجر الفريق اللبناني في الربع الثالث بقيادة المتألقين أمير سعود وهايك قيومجيان الذي سجل تسع نقاط، وتفوق بفرق كبير (28-16)، منهياً الربع الثالث (62-51).
وفي الربع الرابع، رفع الرياضي الفرق الى 12 نقطة، ثم تمكن الفريق الأنغولي من تقليصه الى ثلاث نقاط قبل 46 ثانية على صافرة النهاية (75-78)، لكن بطل لبنان نجح في حسم الأمور (80-75).
وبهذا الانتصار المُشرّف، سيكون على بطل لبنان وآسيا خوض المباراة على المركزين الثالث والرابع المقررة يوم غد الأحد بمواجهة تاسمانيا جاك جامبرز الاسترالي، فيما تقام المباراة على اللقب بين أونيكاخا الاسباني وفريق NBA G League United الأميركي.
    



الرياضي اللبناني يُبدع ويتأهل للعب على المركز الثالث في كأس العالم للأندية

رياضة

كرة السلة

أونيكاخا

النادي الرياضي

بيترو دي لواندا

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النادي الرياضي بطل لبنان وآسيا يهزم بيترو دي لواندا بطل أنغولا وأفريقيا (٨٠-٧٥) ويتأهل لخوض المباراة على المركز الثالث في كأس العالم للاندية
عقد جديد لجمال موراي قيمته 209 مليون دولار

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