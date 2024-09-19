مايكل جوردان باع أخيراً القصر الملعون بنصف السعر

تم طرحه في سوق العقارات لمدة 12 عاماً

فاز مايكل جوردان، نجم شيكاجو بولز السابق، بواحدة من أصعب القضايا، حين تمكن أخيرا من بيع قصر، تم طرحه في سوق العقارات لمدة 12 عاماً.

ولم يتمكن اللاعب السابق من التخلص من عقار في هايلاند بارك بولاية إلينوي، اذ كان سعره الأولي 29 مليون دولار عندما طرحه للبيع في عام 2012، ثم باعه في النهاية على ما يقرب من نصف ذلك، وتحديداً 14.8 مليون دولار.

يعود تاريخ القصر إلى تسعينيات القرن العشرين، وهو مبني على مساحة 17 ألف متر مربع، ويشمل تسع غرف نوم، 19 حماما، ملعب كرة سلة داخلي مع شعار جوردان في الوسط، ملعب تنس، حمام سباحة، كراج لـ14 سيارة وحفرة غولف.







