الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - وفاة أحد أبرز نجوم كرة السلة عن 58 عاماً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - وفاة أحد أبرز نجوم كرة السلة عن 58 عاماً
A-
A+

كرة السلة

2024-10-01 | 02:04
فيديو - وفاة أحد أبرز نجوم كرة السلة عن 58 عاماً

كان يعتبر أحد أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة

توفي ديكيمبي موتومبو، لاعب الارتكاز الكونغولي الشهير، عن عمر ناهز 58 عاماً، بسبب سرطان الدماغ.
وحتى تقاعده، كان موتومبو يعتبر أحد أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة، حيث حصل على أربع جوائز، وخاض ثماني مباريات "كل النجوم".
تم اختيار أومارو موتومبو مبولوندو موكامبا جان جاك واموتومبو، المعروف اختصاراً باسم ديكيمبي موتومبو، في المركز الرابع بشكل عام في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 1991 من قبل دنفر ناجتس.
ومنذ ذلك الحين، لعب المركز الكونغولي ما مجموعه 18 موسما احترافيا في الدوري الاميركي للمحترفين، خاضها بالإضافة إلى دنفر، مع أتلانتا هوكس وفيلادلفيا ونيو جيرسي نتس ونيويورك نيكس وهيوستن روكتس .
وخلال مسيرته في الولايات المتحدة، بلغ متوسط موتومبو 9.8 نقطة و10.3 ريباوند و2.3 بلوك لكل مباراة، وهو  بلا شك، أحد أكثر الجدران الدفاعية قوة في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، بفضل ارتفاعه البالغ 2.18 متر وقدرته الكبيرة على الحجب.


فيديو - وفاة أحد أبرز نجوم كرة السلة عن 58 عاماً

رياضة

كرة السلة

ديكيمبي موتومبو

دنفر ناجتس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صفارات الأنذار تدوي بشكل متتالي في دوفيف مقابل بلدة يارون

اقرأ ايضا في كرة السلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024