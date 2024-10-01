فيديو - وفاة أحد أبرز نجوم كرة السلة عن 58 عاماً

RIP to the great Dikembe Mutombo, one of the greatest shot blockers in NBA history. 🙏 pic.twitter.com/z8NfnGWgFl — Dime (@DimeUPROXX) September 30, 2024

توفي ديكيمبي موتومبو، لاعب الارتكاز الكونغولي الشهير، عن عمر ناهز 58 عاماً، بسبب سرطان الدماغ.وحتى تقاعده، كان موتومبو يعتبر أحد أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة، حيث حصل على أربع جوائز، وخاض ثماني مباريات "كل النجوم".تم اختيار أومارو موتومبو مبولوندو موكامبا جان جاك واموتومبو، المعروف اختصاراً باسم ديكيمبي موتومبو، في المركز الرابع بشكل عام في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 1991 من قبل دنفر ناجتس.ومنذ ذلك الحين، لعب المركز الكونغولي ما مجموعه 18 موسما احترافيا في الدوري الاميركي للمحترفين، خاضها بالإضافة إلى دنفر، مع أتلانتا هوكس وفيلادلفيا ونيو جيرسي نتس ونيويورك نيكس وهيوستن روكتس .وخلال مسيرته في الولايات المتحدة، بلغ متوسط موتومبو 9.8 نقطة و10.3 ريباوند و2.3 بلوك لكل مباراة، وهو بلا شك، أحد أكثر الجدران الدفاعية قوة في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، بفضل ارتفاعه البالغ 2.18 متر وقدرته الكبيرة على الحجب.