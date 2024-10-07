حدث تاريخي .. ليبرون ونجله معاً في الميدان

أول ثنائي أب وابن، في الدوري الاميركي للمحترفين يلعبان معا

وأخيراً، حانت اللحظة الليلة الماضية، وأصبح ليبرون جيمس وبروني جيمس، أول ثنائي أب وابن، في الدوري الاميركي للمحترفين يلعبان معا.

حدث المشهد غير المسبوق في مباراة ما قبل الموسم التي انتهت الى خسارة فريقهما لوس أنجلوس لايكرز أمام فينيكس صنز بقيادة كيفن دورانت وديفين بوكر وبرادلي بيل (114-118).

وإن كان من غير العدل أن تتم مقارنة بروني بأب يمثل أسطورة، وهو يستعد لعامه الـ22 في الدوري الاميركي للمحترفين، وبالنسبة للبعض يصل إلى مستوى مايكل جوردان، فقد حانت اللحظة الجميلة في اليوم الذي بلغ فيه العشرين من عمره، فهو المولود في السادس من تشرين الاول - أكتوبر 2004.





