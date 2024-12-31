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فيديو - تغريم أنتوني إدواردز 100 ألف دولار والسبب "بذيء"...

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فيديو - تغريم أنتوني إدواردز 100 ألف دولار والسبب &quot;بذيء&quot;...
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كرة السلة

2024-12-31 | 03:02
فيديو - تغريم أنتوني إدواردز 100 ألف دولار والسبب "بذيء"...

في كل مرة يتحدث فيها أنتوني إدواردز يحصل أمرٌ ما

في كل مرة يتحدث فيها أنتوني إدواردز، يحصل أمرٌ ما، والجديد أن نجم فريق مينيسوتا تيمبرولفز الشاب، قد غُرِّم 100 ألف دولار من قبل رابطة كرة السلة الوطنية يوم الأحد، لاستخدامه ألفاظاً بذيئة أثناء مقابلة تلفزيونية مباشرة.
وزادت الرابطة المبلغ بعد معاقبة نجم مينيسوتا للمرة الثالثة في ثلاثة أسابيع، لاستخدامه مثل هذه اللغة غير المحترمة.
ونشأ الحظر عن التعليقات التي أدلى بها اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، بعد أن تعافى فريق تيمبرولفز من نكساته، ليحقق فوزاً (113-112) يوم الجمعة في هيوستن.
وقالت رابطة كرة السلة الوطنية الأميركية في إعلانها إنها أخذت في الاعتبار "تاريخ إدواردز في استخدام لغة غير لائقة وبذيئة" (لغة تعتبر مسيئة اجتماعيا لأنها مبتذلة أو بذيئة أو غير محترمة) خلال المقابلات الإعلامية".
وغُرِّم اللاعب 75 ألف دولار أميركي يوم الاثنين، لانتقاده التحكيم علناً ووصفه بأنه "رديء" واستخدم ألفاظاً بذيئة، بعد تغريمه 25 ألف دولار أميركي بسبب تعليقاته في فوز ووريورز في السادس من كانون الأول - ديسمبر في الملعب.
كما غُرِّم إدواردز، الذي اختير مرتين ضمن نجوم فريق "كل النجوم"، ويتصدر فريق وولفز بمتوسط 25.3 نقطة و5.5 كرة مرتدة و4.0 تمريرات حاسمة، مبلغ 35 ألف دولار أميركي في السابع عشر من تشرين الثاني - نوفمبر، بسبب قيامه بإشارة بذيئة على الملعب.



فيديو - تغريم أنتوني إدواردز 100 ألف دولار والسبب "بذيء"...

رياضة

كرة السلة

أنتوني إدواردز

مينيسوتا تيمبرولفز

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