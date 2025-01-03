نجل ليبرون جيمس الثاني عل طريق الـNBA

النجل الأصغر لأسطورة كرة السلة ليبرون جيمس

تتجه الأنظار الى برايس جيمس، النجل الأصغر لأسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، الذي يقترب من اللعب في الدوري الاميركي للمحترفين، بعد أن سبقه شقيقه الأكبر بروني، وانضم الى لوس أنجلوس لايكرز.

فقد أعلن برايس، 17 عاماً، على حسابه على إنستغرام اسم الفريق الذي سيظهر معه لأول مرة في دوري الجامعات (NCAA)، وهو فريق وايلدكاتس من جامعة أريزونا.

سيكون برايس جيمس مؤهلاً للتنافس على بطاقة دوري المحترفين في العام 2026، وهو يلعب حالياً في مدرسة سييرا كانيون الثانوية، مثل بروني، لكن لديه ملف تعريف مختلف تماماً عن شقيقه الأكبر.

وتردد إن الابن الأصغر "للملك" أراد اللعب في جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث لعب بروني، لكنه قرر عدم القيام بذلك، حيث كان شقيقه الأكبر ينتقد الجامعة لعدم منحه الدقائق الكافية.

اذن، اتخذ برايس جيمس خطوة أخرى نحو الدوري الأميركي للمحترفين، رغم أنه شكك في بث مباشر على إنستغرام، أن يتمكن من اللعب مع والده أو أن يواجهه في العام 2026.









