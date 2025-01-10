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نجم كرة السلة خبأ صديقته في الحقيبة فسيق إلى السجن

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نجم كرة السلة خبأ صديقته في الحقيبة فسيق إلى السجن
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كرة السلة

2025-01-10 | 01:11
نجم كرة السلة خبأ صديقته في الحقيبة فسيق إلى السجن

توصل لاعب صيني محترف إلى خطة مع صديقته لقضاء ليلة

توصل لاعب كرة سلة صيني محترف إلى خطة مع صديقته لقضاء ليلة، الا ان الامر انتهى به بالقبض عليه، وهو الإجراء الذي قد يعرض حياته الرياضية للخطر.
فقد قام زهانغ شينغ ليانغ، لاعب كرة السلة البالغ من العمر 20 عاماً، بتهريب صديقته إلى غرفة الفندق في حقيبة سفر في الليلة التي سبقت مباراة فريقه، غوانغزو لونغ ليونز ضد كينغداو، يوم الأحد، وتم تحميل الخطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أمكن رؤية الفتاة محشوة في الحقيبة، في إحدى الصور.
ووفقا لصحيفة غلوبال تايمز، نفذ زهانغ خطته كشكل من أشكال التهريب لمساعدة صديقته في دخول غرفته في الفندق، ويقال إن الاثنين "درسا الأمر طوال الليل"، حتى أن الفتاة شاركت مقاطع فيديو على Weibo (النسخة الصينية من شبكة إكس الاجتماعية).
تم اكتشاف العملية السرية، التي كانت معروفة للجميع عبر الإنترنت، بسرعة كبيرة، وكانت العواقب واضحة، حيث أعلن نادي الدرجة الأولى الصيني يوم الأربعاء، أن شينغ ليانغ سيتم إبعاده على الفور من الفريق للمباريات التالية.



نجم كرة السلة خبأ صديقته في الحقيبة فسيق إلى السجن

رياضة

كرة السلة

زهانغ شينغ ليانغ

غوانغزو لونغ ليونز

كينغداو

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