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فيديو - نجل دونالد ترامب يتسبب بضجة في الدوري الاميركي لكرة السلة

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فيديو - نجل دونالد ترامب يتسبب بضجة في الدوري الاميركي لكرة السلة
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كرة السلة

2025-01-25 | 04:02
فيديو - نجل دونالد ترامب يتسبب بضجة في الدوري الاميركي لكرة السلة

جذب الشاب الانتباه بطوله الذي يزيد عن مترين

من المحتمل أن يتسبب بارون ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البالغ من العمر 18 عاماً، بضجة كبيرة في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة.
فقد جذب الشاب الانتباه بطوله الذي يزيد عن مترين، في حفل تنصيب والده في واشنطن العاصمة، وقد جلب الممثل ومشجع نيويورك نيكس المتعصب مايكل رابابورت الشاب بارون ترامب الى مقطع فيديو فكاهي.
وقال رابابورت في مقطع تمت مشاركته على منصة إكس "بيج بودي بارون، هذا هو .. رأيته يقف هناك، مثل العملاق، كان من المفترض أن يمنحه نيكس عقدا لمدة 10 أيام لمعرفة ما هو قادر عليه .. لن يعود ميتشل روبنسون (اللاعب) في وقت قريب، ونحن بحاجة إلى رجل كبير آخر كلاعب ارتكاز".
وعلى الرغم من أن رابابورت كان ممازحا إلى حد ما، إلا أن هناك تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان بارون ترامب يمكن أن تتاح له الفرصة على الأقل للمشاركة في "لعبة NBA All-Star Celebrity Game".
ويجذب هذا المشهد السنوي، الذي يتنافس فيه المشاهير والرياضيون من تخصصات أخرى، جمهورا كبيرا كل عام، وشارك فيه أسماء مثل كيفن هارت أو جاستن بيبر، فلماذا لا يكون بارون ترامب موجوداً؟.
في منتصف 2024، قال دونالد ترامب في محادثة مع لوجان بول ومضيفه المشارك مايك ماجلاك "إنه فتى كبير، لم أستطع جعله يلعب كرة السلة، إنه يلعب كرة القدم ".




فيديو - نجل دونالد ترامب يتسبب بضجة في الدوري الاميركي لكرة السلة

رياضة

كرة السلة

بارون ترامب

دونالد ترامب

الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة

نيويورك نيكس

مايكل رابابورت

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