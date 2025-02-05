القبض على نجل مايكل جوردان على مسار القطار !!

الابن الثاني من ثلاثة لأعظم أسطورة في الدوري الاميركي للمحترفين

أعطى ماركوس جوردان، الابن الثاني من ثلاثة لأعظم أسطورة في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، صدمة أخرى لوالده، بعد اعتقاله، وارساله إلى سجن مقاطعة أورانج في أورلاندو بولاية فلوريدا، لقيادته تحت تأثير الكحول، وحيازة الكوكايين في سرواله ومقاومة الاعتقال.

ووفقا لـTMZ، فقد علقت سيارة ماركوس جوردان الرياضية (لامبورغيني)، على مسار قطار بعد ليلة صاخبة، ورصدت الشرطة مصابيحها الأمامية على سكة الحديد، وكان يحاول الابتعاد عن المنطقة، لكنه لم يتمكن من ذلك.

واشتبه الضباط في أن جوردان فرّ للتو من نقطة تفتيش قريبة للشرطة، وقالوا إن رائحة قوية من الكحول تنبعث منه أثناء الاستجواب، كما كان يتلعثم في كلماته وعينيه "زجاجية حمراء"، و"كان يغني طوال الطريق" في سيارة الدورية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها ماركوس جوردان في مثل هذا الحادث، حيث تم القبض عليه في العام 2012 بعد مشادة في حالة سكر مع امرأتين خارج فندق في أوماها، ووجهت إليه تهمة السلوك غير المنضبط ومقاومة الاعتقال وعرقلة سير العدالة.







