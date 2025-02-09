لامار أودوم وكلوي كارداشيان استعادا قصة حبّهما

كان لديهما زواج حظي بتغطية إعلامية كبيرة في العام 2009

لامار أودوم وكلوي كارداشيان، اللذان كان لديهما زواج حظي بتغطية إعلامية كبيرة في العام 2009، ثم انفصال بعد سبع سنوات، اذ أن لاعب لوس أنجلوس لايكرز السابق كان غير مخلص ومدمنا على المخدرات.

جرى لم شمل الثنائي في العرض الأول للموسم السادس من برنامج الواقع "كارداشيان"، وقالت كلوي "أعتقد بصدق أن التوقيت هو كل شيء، أعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لإجراء هذه المحادثة، لأنها نهاية سنتي الـ39، وأنا مستعدة لبدء عامي الأربعين بأكبر قدر ممكن من الانتعاش، لقد كان لامار حب حياتي".

وقالت كلوي "أنا متوتر، لم أرك منذ وقت طويل، لست متحمسة جدا للم الشمل، فقد تعاملت مع الكثير من الصدمات من هذه العلاقة على مر السنين، لقد كان حب حياتي، الذي كان علي أن أتعلم ألا أحبه، كان الاضطرار إلى المرور بكل ذلك أشبه بالموت تقريبا".

اعترفت كلوي كارداشيان بأن لم شملها مع لامار أودوم أعاد العديد من "الذكريات والمشاعر غير المريحة" من "وقت مظلم"، أما أودوم فقال "أحبك، لأنك بذلت قصارى جهدك معي، هذا هو الحب، لا أعتقد أن هذا سيختفي أبدا".







