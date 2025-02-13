لوكا دونسيتش يُشعل أسعار التذاكر في لوس أنجلوس

يستمر تأثير لوكا دونسيتش في إحداث الفوضى في لوس أنجلوس

يستمر تأثير لوكا دونسيتش في إحداث الفوضى في لوس أنجلوس، اذ كان لزلزال انتقاله تداعيات في كل مكان، ليس فقط في الجانب الرياضي فقط، ولكن أيضا، في الاهتمام الذي أثاره بين مشجعي لوس أنجلوس لايكرز ومشجعي كرة السلة.

في الواقع، بالنسبة للمباراة التي انتهت الى الفوز قبل يومين على يوتاه جاز (132-113)، حيث ظهر السلوفبني لأول مرة كلاعب في لايكرز، وسجل 14 نقطة، ارتفعت أرخص التذاكر من 43 دولارا، وهو السعر الذي تم بيعه به قبل وقت قصير، إلى 193 دولارا بعد الانتقال.

تضاعف السعر خمس مرات تقريبا، ونحن نتحدث عن أرخص المقاعد، وضد أحد أسوأ الفرق في الموسم، وفي جانب الملعب، وقد وصل سعر التذاكر إلى سبعة آلاف دولار، بل واختفت من السوق.

ويوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، سيلعب لايكرز ضد دالاس مافريكس، أي الفريق السابق لدونسيتش، حيث كان متوسط سعر التذاكر 1,200 دولار، وقد تم بيعها بالكامل، وكانت أرخص التذاكر المتاحة لا تقل عن 300 دولار .







