مباراة كرة سلّة انتهت (277-10) .. هل تصدقون؟

لسبب لم يتحدد أو يُعلن عنه .. قررت اللاعبات عدم المقاومة

لسبب لم يتحدد أو يُعلن عنه، قررت لاعبات كالينينسكايا عدم المقاومة أو التنافس، بل وتسليم الكرات الى لاعبات كوبتشينسكي أوليمب، اللواتي فُزن بنتيجة خيالية (277-10)، ما دفع باتحاد كرة السلة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية الى إلغاء النتيجة.

وكانت المباراة جرت ضمن بطولة المدينة للفتيات مواليد عام 2009 وجمعت المتصدر الفائز والخاسر متذيل الترتيب، وانتهت بفرق 267 نقطة.

ويتصدر كوبتشينسكي أوليمب ترتيب بطولة سانت بطرسبورغ لمواليد عام 2009، فيما خسر كالينينسكايا مبارياته التسعة التي خاضها حتى الآن.



