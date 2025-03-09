نجم كرة السلة: أربعة أطفال من أربع نساء مختلفات في عام واحد

يصدر أنتوني إدواردز الكثير من الضوضاء خارج الملعب هذا الموسم

يصدر أنتوني إدواردز الكثير من الضوضاء خارج الملعب هذا الموسم، كما هو داخله، كأحد وجوه الدوري الاميركي للمحترفين، وهو رابع أفضل هداف بمتوسط 27.5 نقطة في المباراة الواحدة.

لكن هذه ليست الإحصائية الوحيدة التي يبرز بها، فهو الرائد في الأخطاء الفنية التي تم تلقيها، حيث أدت احتجاجاته وإيماءاته واستفزازاته إلى 17 مخالفة، وطرد في مواجهة لوس أنجلوس لايكرز، وقبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، ألقى الكرة في المدرجات بطريقة سيئة، ما كلفه غرامة قدرها 35 الف دولار.

في الموسم العادي، عندما يصل اللاعب إلى 16 خطأ فني، عليه أن يقضي عقوبة إيقاف لمباراة واحدة، وقد حصل ذلك، ومن دون أجر عن ذلك اليوم، حيث خسر حوالي 512 ألف دولار، ومقابل كل خطأين تقنيين يتلقاهما من الآن فصاعدا، سيغيب عن مباراة أخرى.

ويتعين إضافة الأموال التي لن يتلقاها إلى ما دفعه كغرامات هذا الموسم، بما في ذلك آخر مباراة ضد لايكرز، لتصل إلى 320 الف دولار ... انتقادات الحكام، إيماءات فاحشة ولغة غير لائقة في المقابلات بعد المباريات ... سجّل إدواردز مكتمل للغاية.

أما في حياته الشخصية، فيقوم لاعب مينيسوتا تيمبروولفز أيضا بإحداث موجات .. فقبل بضعة أشهر، تم الكشف عن أنه أنجب في العام الماضي ثلاثة أطفال من ثلاث نساء مختلفات، وكان ينتظر اختبار الأبوة لمعرفة ما إذا كان هناك رابع، وكان إيجابياً.

يخوض نجم "الذئاب" معركة قانونية مع والدة الطفلة حول إعالتها وحضانة الفتاة البالغة من العمر أربعة أشهر، وقد قدم إدواردز طلبا بالتنازل عن حقه في الحضانة والزيارة، مشيرا إلى أنه ليس لديه مصلحة في المشاركة في حياة الفتاة الصغيرة بما يتجاوز التزامات إعالة الطفلة.

تدعي الأم أن اللاعب قد أوضح أنه لا يريد معرفة أي شيء عن الفتاة حتى قبل ولادتها، وعندما أخبرته بأنها حامل، حظرها من أي منصة اتصال ومن جميع الشبكات الاجتماعية، وكان من الواضح أنه لا يهتم بكيفية تطور الحمل، ولا الولادة، ولا حياة الفتاة.

في كانون الاول - ديسمبر 2023، تورط إدواردز في فضيحة أخرى، عندما ظهرت رسائل أرسلها إلى عارضة أزياء طلب منها فيها إجراء عملية إجهاض مقابل مائة الف دولار.





