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فيديو - نجم كرة السلة يلعب كرة القدم مع الأطفال

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فيديو - نجم كرة السلة يلعب كرة القدم مع الأطفال
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كرة السلة

2025-04-25 | 00:36
فيديو - نجم كرة السلة يلعب كرة القدم مع الأطفال

أسعد اللاعب الفرنسي البارز في سان انتونيو سبيرز بعض الأطفال

يتمتع فيكتور ويمبانياما، الذي يبلغ طوله 2.21 متراً، بقدرات فريدة في كرة السلة، ولكن عندما يكون لديه وقت فراغ، فإنه يمارس رياضات أخرى.
وأثناء إجازته في كوستاريكا، أسعد اللاعب الفرنسي البارز في سان انتونيو سبيرز بعض الأطفال حين لعب معهم لعبة كرة القدم.
أجبر ويمبانياما على الجلوس هذا الموسم بسبب تجلط الأوردة العميقة التي تم اكتشافها في كتفه الأيمن في منتصف شباط - فبراير، بعد مباراة "كل النجوم" مباشرة.
في ذلك الوقت، كان قد لعب 46 مباراة، بمتوسط 24.3 نقطة، و11 كرة مرتدة، و3.7 تمريرات حاسمة، و3.8 بلوك، ما جعله مرشحا لفريق All-NBA، ومفضلا كأبرز لاعب دفاعي لهذا الموسم.
لم يلعب ويمبانياما منذ ذلك الحين، لكن يبدو أن إصابته تتقدم بشكل جيد، إذ سمح لنفسه بلعب لعبة كرة القدم. ومع ذلك، فإن وجوده في يوروباسكت مع المنتخب الفرنسي في نهاية آب - أغسطس، الذي ساعده في احتلال المركز الثاني في الألعاب الأولمبية الصيف الماضي، لا يزال معلقا.




فيديو - نجم كرة السلة يلعب كرة القدم مع الأطفال

رياضة

كرة السلة

فيكتور ويمبانياما

سان انتونيو سبيرز

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