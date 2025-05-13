في سنّ 62 .. مايكل جوردان يعود الى كرة السلة

NBC : إضافة أسطورية لفريقنا

منذ عام 2003، أي قبل أكثر من عقدين من الزمن، عندما تقاعد مايكل جوردان للمرة الثالثة والنهائية من ملاعب كرة السلة، ضاعف صورته كرجل أعمال.

لم يكن جوردان، 62 عاما، معلقا تلفزيونيا منتظما على الرياضة التي جعلته أسطورة، على الرغم من أن الشبكات الأميركية الرئيسية كانت ستدفع ثروة لوجوده في كشوف رواتبهم.

هذا الامر فعله شاكيل أونيل وتشارلز باركلي، على سبيل المثال لا الحصر، فبقيا نجمين حافظا على شعبيتهما بعد التقاعد بفضل ظهورهما المنتظم على شاشة التلفزيون.

أما الان، فقد تغير الامر، حيث أحدثت NBC ضجة كبيرة يوم الاثنين، حين أعلنت أن بطل الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات وأعظم لاعب في التاريخ سيكون مساهما خاصا في تغطيتها للدوري بدءا من هذا الخريف.

وأعلن جوردان نفسه عن ذلك عبر الفيديو في عرض NBC يوم الاثنين، وقالت الشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي "إضافة أسطورية لفريقنا .. يسعدنا أن نرحب بمايكل جوردان كمساهم خاص في الدوري الاميركي للمحترفين في NBC".







