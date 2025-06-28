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لوس أنجلوس ليكرز يضم 4 شباب بينهم نجل أسطورة ليتوانيا

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لوس أنجلوس ليكرز يضم 4 شباب بينهم نجل أسطورة ليتوانيا
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كرة السلة

2025-06-28 | 02:48
لوس أنجلوس ليكرز يضم 4 شباب بينهم نجل أسطورة ليتوانيا

كان أداء ليكرز نشيطًا للغاية في الليلة الثانية من مسودة الدوري الأمريكي للمحترفين

على الرغم من الحدود المالية، حيث لم يكن لدى النادي أي اختيار في الجولة الأولى، كان أداء لوس أنجلوس ليكرز نشيطًا للغاية، في الليلة الثانية من مسودة الدوري الأميركي للمحترفين للعام 2025، المخصصة لاختيار اللاعبين الشباب.
ومن الإضافات الجديدة التي حققها ليكرز، كان إريك ديكسون (24 عاماً)، وهو مهاجم قوي البنية (طوله 190 سنتم ووزنه 100 كجم) من جامعة فيلانوفا، وهداف الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) في الموسم الماضي، مع معدل تسجيل 23.3 نقطة، ونسبة تسديد بلغت 41% من دائرة الثلاث نقاط.
وافق ديكسون على الانضمام الى ليكرز، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون عونًا غير متوقع من محيط الملعب للوكا دونسيتش وليبرون جيمس.
ووقع ليكرز الليلة الماضية أيضًا عقودًا مع ثلاثة لاعبين جدد غير مختارين في الدرافت، لمدة عام واحد على الأقل ودون أي ضمانات، هم آر جيه ديفيس وآرثر كالوما وأوغستاس مارسيوليونيس.
هذا الأخير، هو ابن ساروناس مارسيوليونيس، الأسطورة الليتوانية الذي كان أحد أفضل اللاعبين الأوروبيين في الثمانينيات والتسعينيات، حيث لعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع غولدن ستايت ووريورز وسياتل سوبرسونيكس وساكرامنتو كينغز ودنفر ناغتس.



لوس أنجلوس ليكرز يضم 4 شباب بينهم نجل أسطورة ليتوانيا

رياضة

كرة السلة

لوس أنجلوس ليكرز

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