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إليكم خطط لوس أنجلوس ليكرز للموسم المقبل

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إليكم خطط لوس أنجلوس ليكرز للموسم المقبل
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كرة السلة

2025-07-06 | 04:29
إليكم خطط لوس أنجلوس ليكرز للموسم المقبل

قام لوس أنجلوس ليكرز بإجراء تعاقدين رئيسيين خلال سوق الانتقالات الصيفية

حتى الآن، قام لوس أنجلوس ليكرز، بقيادة النجمين ليبرون جيمس ولوكا دونسيتش، بإجراء تعاقدين رئيسيين خلال سوق الانتقالات الصيفية، جيك لارافيا، ودياندري آيتون، لاعب الارتكاز السابق لفريقي فينيكس صنز وبورتلاند تريل بليزرز، والذي وقع لعامين مع خيار تمديد حتى 2028.
وينصب الاهتمام الآن على أندرو ويغينز، لاعب ميامي هيت الحالي، بعد انتقاله من غولدن ستايت ووريرز ضمن صفقة جيمي باتلر، وهو كان جزءا من الفريق المتوّج باللقب عام 2022.
لكن ميامي يطلبون مقابلا عاليا، الموهبة الشابة دالتون كنيكت وروي هاتشيمورا، الاختيار في الجولة الأولى من الدرافت، ووفقا للصحفي جوفان بوحا، فإن العقد الحالي لويغينز قد يشكل أيضا عقبة مالية أمام الليكرز، خاصة بعد التوقيع مع آيتون.
ويبلغ معدل أرقام ويغينز مع ميامي هيت (هذا الموسم)، 19 نقطة في المباراة و4.2 ريباوند و3.2 تمريرة حاسمة، لكن ضمه قد يُكلف الليكرز التضحية بالمستقبل مقابل تعزيز فوري للخمسة الأساسيين.



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