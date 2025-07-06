إليكم خطط لوس أنجلوس ليكرز للموسم المقبل

قام ليكرز بإجراء تعاقدين رئيسيين خلال سوق الانتقالات الصيفية

حتى الآن، قام ليكرز، بقيادة النجمين ليبرون جيمس ولوكا دونسيتش، بإجراء تعاقدين رئيسيين خلال سوق الانتقالات الصيفية، جيك لارافيا، ودياندري آيتون، لاعب الارتكاز السابق لفريقي فينيكس صنز وبورتلاند تريل بليزرز، والذي وقع لعامين مع خيار تمديد حتى 2028.

وينصب الاهتمام الآن على أندرو ويغينز، لاعب الحالي، بعد انتقاله من غولدن ستايت ووريرز ضمن صفقة جيمي باتلر، وهو كان جزءا من الفريق المتوّج باللقب عام 2022.

لكن يطلبون مقابلا عاليا، الموهبة الشابة دالتون كنيكت وروي هاتشيمورا، في الجولة الأولى من الدرافت، ووفقا للصحفي جوفان بوحا، فإن الحالي لويغينز قد يشكل أيضا عقبة مالية أمام الليكرز، خاصة بعد التوقيع مع آيتون.

ويبلغ معدل أرقام ويغينز مع ميامي هيت (هذا الموسم)، 19 نقطة في المباراة و4.2 ريباوند و3.2 تمريرة حاسمة، لكن ضمه قد يُكلف الليكرز التضحية بالمستقبل مقابل تعزيز فوري للخمسة الأساسيين.







