إنذار في الـ NBA: خصومات تصل إلى 500 مليون دولار من رواتب اللاعبين

دخلت لكرة السلة (NBA) في من الاستنفار المالي

دخلت لكرة السلة الأميركية (NBA) في من الاستنفار المالي بعد الإعلان عن خصومات ضخمة في رواتب لاعبيها، قد تصل في المجمل إلى 500 مليون .

فقد حُدِّدت إيرادات كرة السلة (BRI) لموسم 2024-2025 عند 10.25 مليار دولاراً، وهي القيمة الأساسية التي تُستخدم لتحديد النسبة التي يستحقها اللاعبون من رواتبهم، وفقا لاتفاق تقاسم الإيرادات بين الرابطة واتحاد اللاعبين.

ما الذي حدث؟

بسبب انخفاض العائدات، سيُطلب من اللاعبين التنازل عن أكثر من 480 مليون دولار من صندوق الضمان، الذي يُستخدم لتحقيق توازن في إطار نظام تقاسم الإيرادات الجماعية.

وكانت الرابطة قد اقتطعت 10% من رواتب اللاعبين خلال الموسم الماضي، احتياطيا، ضمن نظام يُطبّق منذ عام 1999.

اللاعبون الأكثر تضرراً

- (Golden State Warriors)، كونه الأعلى أجرا بـ55.8 مليون دولاراً، سيتنازل عن 5.1 ملايين دولار من راتبه، علما بأنه جنى نحو 100 مليون دولار إضافية خارج الملعب من عقود الرعاية والإعلانات.

- جويل إمبيد (Philadelphia 76ers)، خفض قدره 4.7 ملايين دولار.

- نيكولا يوكيتش (Denver Nuggets)، خفض قدره 4.7 ملايين دولار.

- (Phoenix Suns)، خفض قدره 4.6 ملايين دولار.

- كيفن دورانت (Phoenix Suns)، خفض قدره 4.5 ملايين دولار.

أسباب تراجع العائدات؟

يُعزى الانخفاض في العائدات إلى التراجع في حقوق البث المحلية وضعف أداء بعض الشبكات الإعلامية المحلية وتغيّرات في نمط استهلاك المحتوى الرياضي.

ولكن، وعلى الرغم من الخصومات، سيحصل اللاعبون على حوالي 90.9% من رواتبهم المعلنة لهذا الموسم، إذ تم توزيع أموال الضمان بنسبة 91% لصالح الأندية و9% للاعبين.





