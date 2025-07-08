نجم كرة السلة يكشف عن معاناته النفسية: فكّرت بالانتحار

مر بأزمات نفسية حادة خلال مسيرته

كشف نجم كرة السلة الإسباني المخضرم ريكي روبيو عن مروره بأزمات نفسية حادة خلال مسيرته، من بينها أفكار انتحارية وأعراض متلازمة المحتال، وهي الحالة التي يشعر فيها الشخص بأنه لا يستحق إنجازاته.

روبيو، الذي أعلن اعتزاله منتصف موسم 2023-2024 بعد مغادرته كافالييرز لأسباب نفسية، تحدّث في مقابلة تلفزيونية عن لحظات صعبة شعر فيها أن حياته فقدت معناها، رغم امتلاكه لعائلة وابن.

وأشار إلى أنه حتى بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2019، لم يشعر بالرضا، وكان يعتبر نفسه "مزيفا"، مضيفا "لم أكن أفرح بالجوائز، وكنت أقول إنني لا أستحقها".

روبيو، الذي بدأ مسيرته الاحترافية بعمر 14 عاما، اختير في المركز الخامس في "درافت" عام 2009، لكن إصابات متكررة حدّت من تألقه في أميركا، بينها تمزقان في الصليبي، وخلال مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين، بلغ معدله 10.8 نقاط و7.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

واختتم حديثه باستذكار نصيحة من لاعب منافس "قال لي، لا تظهر نقاط ضعفك للإعلام، فالجميع هنا قروش، وإذا شموا رائحة الدم، ينقضّون عليك".





