كأس آسيا للسيدات: لبنان يخسر أمام اليابان بصعوبة

قدّم منتخب عرضاً فاجأ كل الخبراء

قدّم منتخب عرضاً فاجأ كل الخبراء، حين ظهر ندّاً قوياً ومنافساً لمنتخب اليابان، في افتتاح مبارياتهما في كأس للسيدات، التي انطلقت في الصين، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.

ونظراً للفرق في الإمكانيات والتصنيف، حيث يحتل اليابان المركز التاسع عالمياً، في مقابل المرتبة 54 للبنان، بقيت النتيجة متقاربة حتى الثواني ، ليحسمها منتخب اليابان (68-72)

تأخر منتخب لبنان (16-26) في الشوط الأول و(15-28) في الثاني و(9-12) في الثالث وفاز (18-16) في الرابع ليخسر مباراته الأولى في البطولة (68-72)، وتألقت في المباراة ريبيكا عقل بتسجيلها 27 نقطة، وتلتها قمر بـ19 نقطة.

ويلعب منتخب لبنان مباراتيه المقبلتين ضمن المجموعة الثانية ضد استراليا يوم الاثنين المقبل وأمام الفيليبين يوم الأربعاء المقبل.







