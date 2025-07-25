ليبرون جيمس متهم بتعاطي المنشطات .. هل هي حقيقة؟

تسبب اللاعب السابق جيف تيج بأزمة حقيقية في كرة السلة الأميركية

تسبب اللاعب السابق جيف تيج بأزمة حقيقية في كرة السلة الأميركية، حين قال أن "الملك" ليبرون جيمس قد استخدم مواد محظورة خلال فترة احترافه مع .

وصدرت هذه الاتهامات خلال بودكاست نادي 520، حيث قال تيج " ليبرون كان على متن مسيرة المنشطات"، مشيرا إلى أنه كان يغيب أحياناً لمدة ثلاثة أسابيع لتجنب اختبار المخدرات.

ولكن، مع مراجعة السجلات، لم يتبين أن ليبرون تغيب أبداً لثلاثة أسابيع عن ، كما لم يفوت جيمس الا عدد قليل من المباريات المتتالية.

بعد ذلك، توجه تيج الى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح أن الأمر كله كان سوء فهم، وقال " كنت أمزح بشأن برون"، فيما لم يعلق ليبرون ويبقى سجله خاليا من الاتهامات الرسمية أو الجزاءات المفروضة على تعاطي المخدرات أو المواد المنشطة المحظورة.







