الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة
A-
A+

كرة السلة

2025-08-02 | 04:05
فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة

لطالما كان شاكيل أونيل شخصية لافتة سواء داخل الملعب أو خارجه

لطالما كان شاكيل أونيل شخصية لافتة سواء داخل الملعب أو خارجه، فأسلوبه الفريد جعله، حتى بعد سنوات من اعتزاله، وجهًا مألوفا في أبرز البرامج وعمليات البث الخاصة في الدوري الأميركي لكرة السلة.
وإلى جانب ظهوره التلفزيوني، يكرّس وقته منذ اعتزاله للموسيقى حيث يعمل كـ DJ Diesel، وهو الجانب الذي جاء به هذه الأيام إلى برشلونة.
ويتواجد في العاصمة الكتالونية أيضا أسطورة أخرى من أساطير كرة السلة، هو ماجيك جونسون، الذي رسا قبل أيام قليلة بيخته الفاخر المزوّد بملعب صغير لكرة السلة على سطحه الخارجي للاستمتاع بعطلته.
ونشر أونيل مقطع فيديو على إنستغرام وجّه فيه تحديا لماجيك جونسون، في لقاء واحد ضد واحد، بين يخته وطائرته. 
كان الفيديو ممازحا، لكن تعليقات المتابعين ركّزت على أمر آخر، فقد ظهر أونيل وهو يأكل تفاحة ويُحدث ضجيجا كبيرا أثناء المضغ، ما لم يمر مرور الكرام.
وجاءت بعض التعليقات ساخرة "كل هذه الشهرة والمال ولا تعرف كيف تأكل"، و"كان بإمكانك الانتظار حتى تنهي الفيديو لتأكل"، "يأكل بطريقة فظيعة"، و"يفتقر إلى الذوق".




مقالات ذات صلة

جماهير برشلونة ترحّب براشفورد بجدارية مدهشة
2025-07-23

جماهير برشلونة ترحّب براشفورد بجدارية مدهشة

فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور
2025-06-26

فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور

فيديو - الجمهور النرويجي يُقلق توتنهام فجراً
2025-05-09

فيديو - الجمهور النرويجي يُقلق توتنهام فجراً

نادين تحسين بيك تفاجئ الجمهور بإطلالة غير مألوفة وتصبح حديث الجمهور
2025-05-19

نادين تحسين بيك تفاجئ الجمهور بإطلالة غير مألوفة وتصبح حديث الجمهور

فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة

رياضة

كرة السلة

شاكيل أونيل

ماجيك جونسون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم

اقرأ ايضا في كرة السلة

بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم
2025-07-29

بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم

بيع أول حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية

2025-07-29

بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم

بيع أول حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية

أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز
2025-07-25

أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز

يبدو لوس أنجلوس ليكرز جادّاً للغاية بشأن نجمه لوكا دونسيتش

2025-07-25

أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز

يبدو لوس أنجلوس ليكرز جادّاً للغاية بشأن نجمه لوكا دونسيتش

ليبرون جيمس متهم بتعاطي المنشطات .. هل هي حقيقة؟
2025-07-25

ليبرون جيمس متهم بتعاطي المنشطات .. هل هي حقيقة؟

تسبب اللاعب السابق جيف تيج بأزمة حقيقية في كرة السلة الأميركية

2025-07-25

ليبرون جيمس متهم بتعاطي المنشطات .. هل هي حقيقة؟

تسبب اللاعب السابق جيف تيج بأزمة حقيقية في كرة السلة الأميركية

اخترنا لك
بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم
2025-07-29
أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز
2025-07-25
ليبرون جيمس متهم بتعاطي المنشطات .. هل هي حقيقة؟
2025-07-25
ترامب لا يوقف طموحات المكسيك بأول نادي NBA
2025-07-14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025