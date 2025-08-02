فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة

لطالما كان شخصية لافتة سواء داخل الملعب أو خارجه، فأسلوبه الفريد جعله، حتى بعد سنوات من اعتزاله، وجهًا مألوفا في أبرز البرامج وعمليات البث الخاصة في الدوري الأميركي لكرة السلة.وإلى جانب ظهوره التلفزيوني، يكرّس وقته منذ اعتزاله للموسيقى حيث يعمل كـ DJ Diesel، وهو الجانب الذي جاء به هذه الأيام إلى برشلونة.ويتواجد في الكتالونية أيضا أسطورة أخرى من أساطير كرة السلة، هو ماجيك جونسون، الذي رسا قبل أيام قليلة بيخته الفاخر المزوّد بملعب صغير لكرة السلة على سطحه الخارجي للاستمتاع بعطلته.ونشر أونيل مقطع فيديو على وجّه فيه تحديا لماجيك جونسون، في لقاء واحد ضد واحد، بين يخته وطائرته.كان الفيديو ممازحا، لكن تعليقات المتابعين ركّزت على أمر آخر، فقد ظهر أونيل وهو يأكل تفاحة ويُحدث ضجيجا كبيرا أثناء المضغ، ما لم يمر مرور الكرام.وجاءت بعض التعليقات ساخرة "كل هذه الشهرة والمال ولا تعرف كيف تأكل"، و"كان بإمكانك الانتظار حتى تنهي الفيديو لتأكل"، "يأكل بطريقة فظيعة"، و"يفتقر إلى الذوق".