كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يخسر أمام أستراليا

جاءت الخسارة في المباراة مع منتخب استراليا

بعد الفوز على منتخب قطر (84-80)، خسر منتخب مباراته الثانية ضمن المجموعة الأولى من كأس لكرة السلة الجارية في المملكة السعودية.

جاءت الخسارة اللبنانية بنتيجة (80-93) في المباراة التي جمعته مع منتخب استراليا، وقد غابت فيها الروح الجماعية عن الفريق، وكذلك الآداء الدفاعي المتوازن والهجومي المنظم.

وعلى الرغم من التفوق الاسترالي الذي أوصل الفرق الى 24 نقطة، وسط الفردية اللبنانية، فقد نجح "رجال الأرز" مستفيدين من التشجيع الرائع لأبناء الجالية اللبنانية في المملكة، في تقليص الفرق الى 13 نقطة قبل أربع دقائق على النهاية، قبل أن ينجح الأستراليون في حسمها (93-80).

ومع فوز كوريا الجنوبية على قطر في الجولة الثانية (97-83)، وخسارتها أمام استراليا في الجولة الاولى (61-97)، ستكون الأنظار متجهة الى مباراتها الفاصلة مع لبنان، المقررة عند السادسة من مساء الأحد المقبل بتوقيت ، لتحديد ثاني المجموعة.



