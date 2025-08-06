الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يفوز على قطر (84-80)

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يفوز على قطر (84-80)
A-
A+

كرة السلة

2025-08-06 | 15:55
كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يفوز على قطر (84-80)

تغلب منتخب لبنان على نظيره منتخب قطر (84-80)

تغلب منتخب لبنان على نظيره منتخب قطر (84-80) في مباراتهما الافتتاحية ضمن المجموعة الاولى من بطولة كأس آسيا ٢٠٢٥ الجارية في المملكة العربية السعودية، وهي المجموعة التي شهدت فوز استراليا على كوريا الجنوبية (٩٧-٦١). 
ويبدو ان الاجواء الافتتاحية امام جمهور لبناني كبير في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة أثرّت على منتخبنا الوطني، فلم يكن كعادته، بدليل عدد الرميات الحرّة والثلاثيات التي اهدرها، لكنه تمكن على الرغم من ذلك من الخروج فائزاً.
تقدّم منتخب لبنان (١٦-١١) في الربع الاول، وخسر الثاني (١٩-٢٤)، وتألق في الربع الثالث (٢٦-١٦) رافعاً الفرق إلى ١٥ نقطة، قبل ان يتراجع إلى ١٠ (٦١-٥١).
وفي الربع الرابع والأخير، تقلب الآداء، مع تفوق قطري واضح بفضل براندون غودوين، نجم الـ(NBA) السابق (33 نقطة)، ونجح في تقليص الفرق الى نقطة واحدة قبل اقل من دقيقة.
وقبل 26 ثانية، سجل كريم زينون ثلاثية، رفعت الفرق إلى أربع نقاط، ثم نزولاً الى نقطتين قبل 20 ثانية فقط، حين حصل "الزينون" على رميتين حرتين سجلهما (84-80)، وأنهى بها الربع الرابع (23-29) والمباراة (84-80).
وتقام الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، فتلعب كوريا الجنوبية مع قطر (الساعة ١١ صباحاً بتوقيت بيروت) ولبنان مع استراليا (الساعة ٦).
اما الجولة الثالثة، فتقام يوم الاحد، حيث تلعب استراليا مع قطر (الساعة ١١ صباحاً) ولبنان مع كوريا الجنوبية (الساعة ٦ مساء).

مقالات ذات صلة

فيديو - اسبانيا الى نهائي أوروبا لكرة السلة
2025-06-28

فيديو - اسبانيا الى نهائي أوروبا لكرة السلة

كأس آسيا للسيدات: لبنان يخسر أمام اليابان بصعوبة
2025-07-13

كأس آسيا للسيدات: لبنان يخسر أمام اليابان بصعوبة

تصفيات كأس آسيا: لبنان يتعادل مع اليمن
2025-06-10

تصفيات كأس آسيا: لبنان يتعادل مع اليمن

نجم كرة السلة يكشف عن معاناته النفسية: فكّرت بالانتحار
2025-07-08

نجم كرة السلة يكشف عن معاناته النفسية: فكّرت بالانتحار

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يفوز على قطر (84-80)

رياضة

كرة السلة

كأس آسيا لكرة السلة

منتخب لبنان

منتخب قطر

براندون غودوين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة

اقرأ ايضا في كرة السلة

فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة
2025-08-02

فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة

لطالما كان شاكيل أونيل شخصية لافتة سواء داخل الملعب أو خارجه

2025-08-02

فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة

لطالما كان شاكيل أونيل شخصية لافتة سواء داخل الملعب أو خارجه

بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم
2025-07-29

بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم

بيع أول حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية

2025-07-29

بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم

بيع أول حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية

أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز
2025-07-25

أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز

يبدو لوس أنجلوس ليكرز جادّاً للغاية بشأن نجمه لوكا دونسيتش

2025-07-25

أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز

يبدو لوس أنجلوس ليكرز جادّاً للغاية بشأن نجمه لوكا دونسيتش

اخترنا لك
فيديو - شاكيل أونيل يستفز الجمهور في برشلونة
2025-08-02
بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم
2025-07-29
أرقام فلكيّة تمثل عقد لوكا دونسيتش المقبل مع ليكرز
2025-07-25
ليبرون جيمس متهم بتعاطي المنشطات .. هل هي حقيقة؟
2025-07-25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025