كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يفوز على قطر (84-80)

تغلب منتخب على نظيره منتخب قطر (84-80)

تغلب منتخب على نظيره منتخب قطر (84-80) في مباراتهما الافتتاحية ضمن المجموعة الاولى من بطولة كأس ٢٠٢٥ الجارية في المملكة السعودية، وهي المجموعة التي شهدت فوز استراليا على كوريا الجنوبية (٩٧-٦١).

ويبدو ان الاجواء الافتتاحية امام جمهور لبناني كبير في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة أثرّت على منتخبنا الوطني، فلم يكن كعادته، بدليل عدد الرميات الحرّة والثلاثيات التي اهدرها، لكنه تمكن على الرغم من ذلك من الخروج فائزاً.

تقدّم منتخب لبنان (١٦-١١) في الربع الاول، وخسر الثاني (١٩-٢٤)، وتألق في الربع الثالث (٢٦-١٦) رافعاً الفرق إلى ١٥ نقطة، قبل ان يتراجع إلى ١٠ (٦١-٥١).

وفي الربع الرابع والأخير، تقلب الآداء، مع تفوق قطري واضح بفضل براندون غودوين، نجم الـ(NBA) السابق (33 نقطة)، ونجح في تقليص الفرق الى نقطة واحدة قبل اقل من دقيقة.

وقبل 26 ثانية، سجل ثلاثية، رفعت الفرق إلى أربع نقاط، ثم نزولاً الى نقطتين قبل 20 ثانية فقط، حين حصل "الزينون" على رميتين حرتين سجلهما (84-80)، وأنهى بها الربع الرابع (23-29) والمباراة (84-80).

وتقام الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، فتلعب كوريا الجنوبية مع قطر (الساعة ١١ صباحاً بتوقيت بيروت) ولبنان مع استراليا (الساعة ٦).

اما الجولة الثالثة، فتقام يوم الاحد، حيث تلعب استراليا مع قطر (الساعة ١١ صباحاً) ولبنان مع كوريا الجنوبية (الساعة ٦ مساء).