كرة السلة

2025-08-20 | 01:20
فيديو - أفضل لاعب في أوروبا موهبة صربية في برشلونة

يُعتبر أحد أبرز المشاريع الأوروبية في جيله

يمتلك برشلونة الكثير من المواهب الصاعدة في فئاته السنية التي تنجح صيفا بعد صيف في التألق مع منتخباتها الوطنية. 
واليوم، يحين الحديث عن اللاعب الشاب نيكولا كوستوريكا (مواليد 2009)، البالغ من العمر 16 عاما، والذي يُعتبر أحد أبرز المشاريع الأوروبية في جيله، وقد تمكن النادي الكتالوني من التوقيع معه في عام 2023.
اللاعب الصربي الشاب أصبح حديث الساعة، بعد أن تُوِّج بجائزة أفضل لاعب (MVP) في بطولة أوروبا تحت 16 عاما لكرة السلة، وقيادته صربيا إلى التتويج باللقب، حيث قاد كوستوريكا "فريق الأحلام" في البطولة وكان النجم الأبرز طوال المسابقة، وكان تأثيره واضحا منذ البداية.
كوستوريكا، هو صانع ألعاب يقترب طوله من مترين، يتمتع بموهبة كبيرة وشخصية قوية، يقرأ اللعب بشكل ممتاز، ويُعتبر مدافعا بارزا، إضافةً إلى تمتّعه بقدرة تهديفية من خارج القوس. 
صربيا حققت الميدالية الذهبية في النهائي أمام ليتوانيا (99-86)، حيث قدّم كوستوريكا عرضا استثنائيا بتسجيله 18 نقطة، والتقاط 14 متابعة، وتمرير ثماني كرات حاسمة، وتحقيق تقييم بلغ 33 نقطة، وهو أداء مذهل بكل المقاييس.
برشلونة كان قد ضم هذا الموهوب الصربي قبل عامين، وخلال الموسم الماضي تحديدا قدّم لمحات من جودة عالية للغاية، حتى في نهائي بطولة إسبانيا للناشئين. 
ورغم خسارة الفريق الكتالوني أمام ريال مدريد في سان فرناندو، إلا أن كوستوريكا تُوّج بجائزة أفضل لاعب في النهائي بعدما أحرز 22 نقطة.
في بطولة أوروبا تحت 16 عاما، لعبت صربيا بالطريقة التي أرادها كوستوريكا، وفي الخسارة أمام إسبانيا (95-97)، وهي الوحيدة للبطولة، سجل لاعب برشلونة 27 نقطة في 30 دقيقة لعب، وسجل في ربع النهائي أمام تركيا 30 نقطة.
متوسطه البالغ 20 نقطة و7.7 متابعات و3.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة منحه جائزة أفضل لاعب في البطولة.



