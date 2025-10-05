النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

وكان النادي اللبناني قد أقصى الشانفيل اللبناني في نصف النهائي 97-83، بينما حقق الشانفيل المركز الثالث بفوزه الصعب على أستانا الكازاخستاني 103-102 بعد وقت إضافي، بقيادة جافيون بلايك الذي سجل 34 نقطة واختير أفضل لاعب في المباراة.
وشهدت البطولة مشاركة ثمانية أندية عربية وآسيوية قُسّمت إلى مجموعتين، حيث تألق الفريق اللبناني محققاً انتصاراته في جميع المباريات الحاسمة.
View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
سخر النادي الإسباني من المطربة الأميركية تايلور سويفت
منذ عودته الى ناديه الأمّ إف سي بازل
قاد الألماني فريقه للفوز بالثلاثية المحلية