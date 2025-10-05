النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

وكان النادي اللبناني قد أقصى الشانفيل اللبناني في نصف النهائي 97-83، بينما حقق الشانفيل المركز الثالث بفوزه الصعب على الكازاخستاني 103-102 بعد وقت إضافي، بقيادة جافيون بلايك الذي سجل 34 نقطة واختير أفضل لاعب في المباراة.

وشهدت البطولة مشاركة ثمانية أندية عربية وآسيوية قُسّمت إلى مجموعتين، حيث تألق محققاً انتصاراته في جميع المباريات الحاسمة.