4 آب "الحقيقة الضائعة"
النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة
رياضة

2025-10-05 | 15:28
النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

توج النادي الرياضي اللبناني بلقب بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه على نادي الشارقة الإماراتي 88-75 في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة، برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة.

وكان النادي اللبناني قد أقصى الشانفيل اللبناني في نصف النهائي 97-83، بينما حقق الشانفيل المركز الثالث بفوزه الصعب على أستانا الكازاخستاني 103-102 بعد وقت إضافي، بقيادة جافيون بلايك الذي سجل 34 نقطة واختير أفضل لاعب في المباراة.

وشهدت البطولة مشاركة ثمانية أندية عربية وآسيوية قُسّمت إلى مجموعتين، حيث تألق الفريق اللبناني محققاً انتصاراته في جميع المباريات الحاسمة.  

مقالات ذات صلة

مباشر - بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة تنطلق بمشاركة الرياضي والشانفيل
2025-09-29

مباشر - بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة تنطلق بمشاركة الرياضي والشانفيل

الرياضي والشارقة الاماراتي في نهائي بطولة أبو ظبي الدولية
04:24

الرياضي والشارقة الاماراتي في نهائي بطولة أبو ظبي الدولية

كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان
2025-08-14

كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يعود، يهزم اليابان ويتأهل الى ربع النهائي
2025-08-12

كأس آسيا لكرة السلة: لبنان يعود، يهزم اليابان ويتأهل الى ربع النهائي

النادي الرياضي اللبناني بطلاً لبطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة

رياضة

كرة السلة

محليات

الرياضي

بطولة أبو ظبي

كرة السلة

الرياضي والشارقة الاماراتي في نهائي بطولة أبو ظبي الدولية
النجم السابق الى الماراثون في عمر 72 لأجل ذكرى صديقه

