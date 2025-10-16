فيديو - آلاف الاسبان يرفضون مواجهة أندية كرة السلة الاسرائيلية

قررت أندية كرة السلة الإسبانية
خوض مبارياتها على ملاعبها، أمام نظيرتها الإسرائيلية
من دون جمهور بسبب المخاوف من احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
وفي السياق، كان نادي "فالنسيا
باسكت" قد قرر عدم بيع تذاكر مباراته في الدوري الأوروبي
أمام ضيفه هبوعيل تل أبيب
التي انتهت مساء أمس إلى فوز الضيوف (10093)، وقال في بيان "استنفد نادي فالنسيا باسكت جميع الخيارات الممكنة لضمان عدم تفويت فرصة حضور حاملي التذاكر الموسمية مباراة الأربعاء في الدوري الأوروبي
على ملعب رويج أرينا".
وتابع النادي "لكن نظرا للمخاطر القائمة وتوصيات قوات الأمن
والوفد الحكومي، فإن النادي ملزم بإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشجعين والموظفين، واتخذ قرارا بإقامة المباراة خلف أبواب مغلقة".
كذلك، لعب نادي باسكيت مانريسا الكتالوني في بطولة كأس أوروبا
للدرجة الثانية، من دون مشجعيه أمام هبوعيل القدس
مساء أمس.
وعلى الرغم من ذلك، خرج آلاف المحتجين، في مدينتي فالنسيا ومانريسا، رفضاً لإقامة المباراتين، وذكرت صحيفة “إل باييس”، أن العنف تصاعد في فالنسيا، حيث تدخلت قوات الأمن واعتقلت خمسة أشخاص بعد اشتباكات أمام ملعب “رويج أرينا”، الذي استضاف المباراة خلف الأبواب المغلقة، وحاول مئات المحتجين منع إقامة المباراة في مانريسا، لكنهم فشلوا.