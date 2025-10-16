فيديو - آلاف الاسبان يرفضون مواجهة أندية كرة السلة الاسرائيلية

La policía carga de manera brutal e indiscriminada contra los manifestantes.



El gobierno de España prefiere proteger a un equipo de baloncesto de un estado terrorista como Israel, que defender a los que se manifiestan de manera digna contra los terroristas. Así han sido los disturbios en los momentos previos al Valencia Basket 🆚 Hapoel de Euroliga



Manifestantes pro Palestina protestaron contra el equipo israelí y acabó habiendo cargas policiales



📽️ @D_pico_ pic.twitter.com/pFJpfStCwg — MARCA (@marca) October 15, 2025

قررت أندية كرة السلة خوض مبارياتها على ملاعبها، أمام نظيرتها من دون جمهور بسبب المخاوف من احتجاجات مؤيدة لفلسطين.وفي السياق، كان نادي " باسكت" قد قرر عدم بيع تذاكر مباراته في أمام ضيفه هبوعيل التي انتهت مساء أمس إلى فوز الضيوف (10093)، وقال في بيان "استنفد نادي فالنسيا باسكت جميع الخيارات الممكنة لضمان عدم تفويت فرصة حضور حاملي التذاكر الموسمية مباراة الأربعاء في الدوري على ملعب رويج أرينا".وتابع النادي "لكن نظرا للمخاطر القائمة وتوصيات والوفد الحكومي، فإن النادي ملزم بإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشجعين والموظفين، واتخذ قرارا بإقامة المباراة خلف أبواب مغلقة".كذلك، لعب نادي باسكيت مانريسا الكتالوني في بطولة كأس للدرجة الثانية، من دون مشجعيه أمام هبوعيل مساء أمس.وعلى الرغم من ذلك، خرج آلاف المحتجين، في مدينتي فالنسيا ومانريسا، رفضاً لإقامة المباراتين، وذكرت صحيفة “إل باييس”، أن العنف تصاعد في فالنسيا، حيث تدخلت قوات الأمن واعتقلت خمسة أشخاص بعد اشتباكات أمام ملعب “رويج أرينا”، الذي استضاف المباراة خلف الأبواب المغلقة، وحاول مئات المحتجين منع إقامة المباراة في مانريسا، لكنهم فشلوا.