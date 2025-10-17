توقيف نجم كرة السلة وزوجته بعد اعتدائهما على طاقم إسعاف

اشتبهت الشرطة في اعتدائهما على طاقم إسعاف

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنّ صانع ألعاب فيرتوس لوكا فيلدوزا وزوجته ميليتسا أُوقفا قرب قاعة دوتسا، بعدما اشتبهت الشرطة في اعتدائهما على طاقم إسعاف.

وحصل ذلك حين أوقف اللاعب سيارة إسعاف كانت تبحث عن عنوان بلاغ عاجل، قبل أن يتصاعد التوتر إلى اشتباك مع أحد المُسعفين.

وبحسب رواية الشرطة، التي نقلتها ، فإن سيارة سوداء اقتربت من سيارة الإسعاف، ووجّه سائقها عبارات صاخبة، ثم واصل عرقلة الطريق، وأضافت أن مُسعفاً إيطالياً نزل للاستفسار، فتعرض لاعتداء من أولاً، قبل أن يتدخل الرجل ويمسك به من الذراع ثم من العنق، ليتدخل بقية الطاقم وتلتحق دورية قريبة وتُنهي الاشتباك.

وأكدت شرطة بولونيا أنها أوقفت الزوجين بتهمة "إيذاء مسعف" في أعقاب مشادة في الشارع، كما أفادت الأنباء بأن مسؤولين من النادي حضروا إلى الموقع لاحقاً.

ميدانياً، شارك فيلدوزا ليلة الأربعاء في الجولة الرابعة من اليوروليغ، وأسهم بثماني نقاط وثلاث تمريرات حاسمة خلال 15 دقيقة، في فوز فيرتوس على (٧٧-٧٣).







