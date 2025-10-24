فضيحة مدويّة تهزّ كرة السلة الأميركية والمعتقلين بالعشرات

عملية احتيال ضخمة تتعلق بالمراهنات الرياضية غير القانونية

بدأ الفيدرالي الأميركي (FBI) تحقيقاً في عملية احتيال ضخمة تتعلق بالمراهنات الرياضية غير القانونية، في سياق عملية أطلق عليها اسم زين داياغرام (Zhen Diagram)

وتشمل التحقيقات أربعة من أندية كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) وأربعة من العائلات، قيل إنها ترتبط بالمافيا.

وكشفت التحقيقات عن شبكة تنظم ألعاب بوكر مزورة ومراهنات رياضية يقودها أعضاء من تنظيم "لا كوزا نوسترا"، إحدى أقدم شبكات الجريمة المنظمة في ، حيث احتالت على ضحاياها بملايين الدولارات، ثم غسلت الأموال عبر العملات المشفرة لتفادي الملاحقة القانونية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن عن اعتقال 31 شخصا، منهم تشونسي بيلابس، بورتلاند تريل بليزرز، وتيري روزير، نجم ميامي هيت، وديمون جونز المساعد السابق لمدرب كليفلاند كافاليرز، ومتورطين ضمن شبكة تمتد عبر 11 ولاية في البلاد.

وكشفت (FBI) عن تسجيل أكثر من 3000 مكالمة واجتماع سري بين عناصر ، بفضل مخبر سري تعاون مع العملاء الفيدراليين، وتسلل إلى المجموعة وشارك في جلسات بوكر مزورة، استخدمت فيها أجهزة غش لخلط الأوراق.





