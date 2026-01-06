الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مباراة ريال مدريد وضيفه الصهيوني خلف أبواب مغلقة

مباراة ريال مدريد وضيفه الصهيوني خلف أبواب مغلقة
كرة السلة

2026-01-06 | 02:06
مباراة ريال مدريد وضيفه الصهيوني خلف أبواب مغلقة

مباراة ريال مدريد ومكابي ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة

سوف تقام مباراة ريال مدريد الاسباني وضيفه مكابي تل أبيب الصهيوني ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة يوم الخميس المقبل في مدريد خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف أمنية.
وقال النادي الإسباني في بيان إن القرار اتخذ امتثالا لتوصية الشرطة التي اعتبرت المباراة عالية الخطورة، معلناً ردّ قيمة تذاكر المباراة الى أصحابها.
وأوضح بيان ريال مدريد "بعد اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي أعلنت أن المباراة عالية الخطورة، قرر نادي ريال مدريد أن يمتثل للتوصية".
ويحتل ريال مدريد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة برصيد 11 انتصارا، بينما يحتل مكابي المركز 14 بثمانية انتصارات.



مقالات ذات صلة

فيديو - برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو مثير
2026-01-05

فيديو - برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو مثير

ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه
2025-12-30

ريال مدريد في موقع صادم دفاعياً لا يليق بتاريخه

تيباس: التوتر مصدره ريال مدريد
2025-12-24

تيباس: التوتر مصدره ريال مدريد

تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد
2025-12-20

تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد

مباراة ريال مدريد وضيفه الصهيوني خلف أبواب مغلقة

رياضة

كرة السلة

ريال مدريد

مكابي تل أبيب

الدوري الأوروبي لكرة السلة

