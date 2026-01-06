مباراة ريال مدريد وضيفه الصهيوني خلف أبواب مغلقة

سوف تقام مباراة ريال مدريد الاسباني
وضيفه مكابي تل أبيب الصهيوني
ضمن الدوري الأوروبي
لكرة السلة يوم الخميس المقبل في مدريد
خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف أمنية
.
وقال النادي الإسباني في بيان إن القرار اتخذ امتثالا لتوصية الشرطة التي اعتبرت المباراة عالية الخطورة، معلناً ردّ قيمة تذاكر المباراة الى أصحابها.
وأوضح بيان ريال
مدريد "بعد اجتماع اللجنة
الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي أعلنت أن المباراة عالية الخطورة، قرر نادي ريال مدريد أن يمتثل للتوصية".
ويحتل ريال مدريد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة برصيد 11 انتصارا، بينما يحتل مكابي المركز 14 بثمانية انتصارات.