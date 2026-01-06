مباراة ريال مدريد وضيفه الصهيوني خلف أبواب مغلقة

مباراة ومكابي ضمن الدوري لكرة السلة

سوف تقام مباراة وضيفه مكابي ضمن الدوري لكرة السلة يوم الخميس المقبل في خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف .

وقال النادي الإسباني في بيان إن القرار اتخذ امتثالا لتوصية الشرطة التي اعتبرت المباراة عالية الخطورة، معلناً ردّ قيمة تذاكر المباراة الى أصحابها.

وأوضح بيان مدريد "بعد الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي أعلنت أن المباراة عالية الخطورة، قرر نادي ريال مدريد أن يمتثل للتوصية".

ويحتل ريال مدريد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة برصيد 11 انتصارا، بينما يحتل مكابي المركز 14 بثمانية انتصارات.







