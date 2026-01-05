عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
فيديو - برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو مثير

فيديو - برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو مثير
كرة السلة

2026-01-05 | 00:08
فيديو - برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو مثير

حقق برشلونة فوزا مثيرا على غريمه التقليدي ريال مدريد

حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (105-100)، في "كلاسيكو" حماسي، ضمن الجولة 14 من الدوري الاسباني لكرة السلة، شهد تقلبات كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.
المباراة جاءت بمستوى فني عالٍ وحضور جماهيري لافت، حيث حسم برشلونة المواجهة بفضل تركيزه الهجومي في الربع الأخير.
وعلى الرغم من ذلك، بقي ريال مدريد في الصدارة، وخلفه توالياً كل من فالنسيا باسكت وأوكام مورسيا ثم برشلونة، في معركة محتدمة على اللقب.



فيديو - تكريم تاريخي وفريد لستيفن كاري في أميركا

