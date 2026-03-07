فيديو - احتضان متبادل بين شاكيل والعارضة الأطول

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يجمع أسطورة كرة السلة الأميركية شاكيل أونيل
مع عارضة الأزياء الروسية إيكاترينا
ليسينا، المعروفة بأنها من أطول عارضات الأزياء في العالم
، بطول يقارب 2.05 متراً.
وخلال اللقاء، الذي ظهر في البداية مجرد لحظة للتصوير والتعارف، اقترب أونيل من العارضة وعانقها بطريقة ودية أمام الكاميرات، قبل أن تحتضنه بدورها، في مشهد
لفت انتباه الحاضرين وانتشر بسرعة عبر الإنترنت.
المقطع أثار تفاعلًا واسعا بين المتابعين، إذ اعتبر البعض اللحظة طريفة وعفوية بالنظر إلى الطول الاستثنائي لكلا الشخصيتين، بينما رأى آخرون أن الموقف بدا مبالغا فيه أمام الكاميرا، ما ساهم في انتشار الفيديو بشكل واسع على المنصات الاجتماعية.