فيديو - احتضان متبادل بين شاكيل والعارضة الأطول

🚨 SHAQ JUST MET THE TALLEST FEMALE MODEL IN THE WORLD — AND COULDN’T KEEP HIS HANDS OR LIPS OFF HER



When Shaquille O’Neal came face-to-face with 6’9” model Ekaterina Lisina, people expected a quick photo.



Instead the moment instantly turned very hands-on.



Shaq pulls her in,…

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يجمع أسطورة كرة السلة الأميركية مع عارضة الأزياء الروسية ليسينا، المعروفة بأنها من أطول عارضات الأزياء في ، بطول يقارب 2.05 متراً.وخلال اللقاء، الذي ظهر في البداية مجرد لحظة للتصوير والتعارف، اقترب أونيل من العارضة وعانقها بطريقة ودية أمام الكاميرات، قبل أن تحتضنه بدورها، في لفت انتباه الحاضرين وانتشر بسرعة عبر الإنترنت.المقطع أثار تفاعلًا واسعا بين المتابعين، إذ اعتبر البعض اللحظة طريفة وعفوية بالنظر إلى الطول الاستثنائي لكلا الشخصيتين، بينما رأى آخرون أن الموقف بدا مبالغا فيه أمام الكاميرا، ما ساهم في انتشار الفيديو بشكل واسع على المنصات الاجتماعية.