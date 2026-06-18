باو غازول يدخل ملعب الكرة النسائية

قدّم أسطورة كرة السلة الإسبانية
باو غازول، عبر شركته الاستثمارية Gasol16 Ventures، عرضًا بقيمة 55 مليون يورو
للاستثمار في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
النسائية في إسبانيا
.
وبحسب ما أعلنته رابطة الدوري، تهدف الخطوة إلى تطوير النموذج التجاري للمسابقة، وتعزيز حضورها الدولي، وبناء مشروع طويل الأمد يضمن نمو الدوري وأنديته بصورة أكثر استدامة.
ومن المقرر أن يُعرض المقترح على الأندية للتصويت خلال جمعية استثنائية في 29 حزيران - يونيو
الحالي.
وفي حال إقراره، سيشكّل العرض
أكبر استثمار خاص يتلقاه الدوري، وواحدًا من أبرز الاستثمارات في تاريخ الرياضة النسائية الاحترافية عالميًا، في لحظة تسعى فيها كرة القدم
النسائية الإسبانية إلى تحويل نجاحاتها الفنية إلى مشروع تجاري أكثر قوة وانتشارًا.
ولا تقوم خطة غازول على التمويل فقط، إذ تراهن شركته أيضًا على شبكة علاقاته وخبرته الرياضية التي اكتسبها خلال مسيرته مع منتخب إسبانيا وفي دوري
كرة السلة الأميركي، لدفع الدوري نحو حضور أوسع خارج إسبانيا.