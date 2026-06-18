باو غازول يدخل ملعب الكرة النسائية

تهدف الخطوة إلى تطوير النموذج التجاري للمسابقة

قدّم أسطورة كرة السلة باو غازول، عبر شركته الاستثمارية Gasol16 Ventures، عرضًا بقيمة 55 مليون للاستثمار في النسائية في .

وبحسب ما أعلنته رابطة الدوري، تهدف الخطوة إلى تطوير النموذج التجاري للمسابقة، وتعزيز حضورها الدولي، وبناء مشروع طويل الأمد يضمن نمو الدوري وأنديته بصورة أكثر استدامة.

ومن المقرر أن يُعرض المقترح على الأندية للتصويت خلال جمعية استثنائية في 29 حزيران - الحالي.

وفي حال إقراره، سيشكّل أكبر استثمار خاص يتلقاه الدوري، وواحدًا من أبرز الاستثمارات في تاريخ الرياضة النسائية الاحترافية عالميًا، في لحظة تسعى فيها النسائية الإسبانية إلى تحويل نجاحاتها الفنية إلى مشروع تجاري أكثر قوة وانتشارًا.

ولا تقوم خطة غازول على التمويل فقط، إذ تراهن شركته أيضًا على شبكة علاقاته وخبرته الرياضية التي اكتسبها خلال مسيرته مع منتخب إسبانيا وفي كرة السلة الأميركي، لدفع الدوري نحو حضور أوسع خارج إسبانيا.







