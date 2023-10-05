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لماذا خرج لامين يامال من الملعب ولم يعد؟

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لماذا خرج لامين يامال من الملعب ولم يعد؟
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كرة القدم

2023-10-05 | 02:37
لماذا خرج لامين يامال من الملعب ولم يعد؟

تشافي علل غياب يامال لنحو تسع دقائق عن الميدان

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في المؤتمر الصحفي الذي تلا فوز "البلاوغرانا" على مضيفه بورتو (1-0) في دوري أبطال أوروبا، معللاً غياب نجمه الشاب لامين يامال لنحو تسع دقائق عن الميدان.
وكان برشلونة فاز على بورتو مساء الأربعاء بهدف سجله فيران توريس في ملعب الدراجاو في ثاني جولات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي "يامال كان مريضا وأخبرني بذلك، وخلال توقف المباراة طلب مني الذهاب إلى دورة المياه، فطلبت منه العودة سريعاً، لكنه ذهب ولم يعد"، فلعب الفريق لتسع دقائق بعشر لاعبين، إلى ان دخل ماركوس ألونسو بدلا منه.



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