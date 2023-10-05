17 رقم قياسي في مانشستر يونايتد بطلها إريك تن هاج

بات ربما غير مرغوب باسمه بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام غلطة سراي

أدى وصول إريك تن هاج الى موقع القيادة الى تسجيل 17 رقم قياسي، وبات ربما غير مرغوب باسمه بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، وهذه الأرقام هي:

- لم يخسر مانشستر يونايتد أبداً في أول مباراتين في مجموعات دوري الأبطال.

- لم يستقبل مانشستر يونايتد 7 أهداف في أول مباراتين في مجموعات دوري الأبطال.

- لم يستقبل مانشستر يونايتد أبدا ثلاثة أهداف أو اكثرفي مباريات دوري الأبطال المتتالية.

- لم يفز غلطة سراي بهدف خارج أرضه في البطولة أو يسجل ثلاثة أهداف منذ عام 2015، في مباراة واحدة حتى التقى بإريك تن هاج.

- لم يخسر مانشستر يونايتد 4 من أول 7 مباريات في تاريخ الدوري الممتاز حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يحصل مانشستر يونايتد على 9 نقاط من أول 7 مباريات منذ عام 1989، حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يستقبل مانشستر يونايتد 4 أهداف في مباراة في مجموعة دوري الأبطال منذ 28 عاما، حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يستقبل مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية منذ عام 1978، حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يخسر مانشستر يونايتد أبدا في ملعب توتنهام هوتسبير، حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يخسر مانشستر يونايتد أول مباراتين خارج أرضه منذ موسم 1973-74، حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يستقبل مانشستر يونايتد أكثر من هدف واحد في اربع مباريات متتالية في الدوري منذ عام 1979، حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يستقبل مانشستر يونايتد أبدًا هدفين في أول أربغ دقائق من مباراة في الدوي المحلي في أولد ترافورد، حتى وصول إريك تن هاج.

-لم يستقبل مانشستر يونايتد 23 تسديدة في مباراة واحدة في أولد ترافورد في تاريخ الدوري الممتاز، حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يفز برايتون مرتين على التوالي في أولد ترافورد، حتى وصول إريك تن هاج

- لم يخسر مانشستر يونايتد 6 من أول 10 مباريات له في جميع المسابقات منذ عام 1986، حتى وصول إريك تن هاج.

- لم يستقبل مانشستر يونايتد 18 هدفًا في أول 10 مباريات منذ عام 1967، حتى وصول إريك تن هاج.

