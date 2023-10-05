وفاة مُشجع يوقف مباراة في الدوري الانجليزي

توفي أحد مشجعي ليتون أورينت بعد حالة طبية طارئة خلال مواجهة لينكولن سيتي، فتم تأجيل مباراة دوري الدرجة الأولى يوم الثلاثاء، حين كان أورينت متقدما (1-0) في الدقيقة 84.وقبل توقف المباراة، اقتحم المشجعون الملعب وجلسوا على العشب في محاولة لإيقاف المباراة حتى يتمكن المشجع من تلقي الرعاية الطبية، وعندها تم إخراج اللاعبين من الملعب حتى إشعار آخر، لكن المشجع توفي للأسف بسبب نوبة قلبية.وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن لصحيفة الإندبندنت أنه تم استدعاؤهم بسبب إصابة شخص بتوعك في نادي ليتون أورينت، وقاموا بتقديم كل الإسعافات اللازمة لكن المشجع توفي.