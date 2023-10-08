صحفي شهير يكيل الاتهامات لمبابي .. قائد عظيم في الليل !!

أطلق الصحفي الإيطالي - الفرنسي دانيال ريولو اتهاما قاسيا للغاية في حق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، حين أشار إليه على أنه بطل الرواية في ليالي باريس المتكررة، بل ووصفه بأنه "زعيم ليالي الحفلات الكبيرة" في العاصمة الفرنسية.وفي بث عبر راديو مونت كارلو، بدأ ريولو حديثه بالنظر إلى الماضي، مستعيداً ما قاله مبابي عن نيمار العام الماضي "يتعين عليه تناول الطعام بشكل جيد والنوم جيدا"، وقال الصحفي "هذا الصيف، قام (مبابي) بإستعادة رهيبة، فعندما تستعد هكذا، عليك أن تعمل وتخرج أقل قليلا".وبعد هذه الضربة الأولى، أطلق ريولو "القنبلة" التالية اذ قال "أصبح مبابي قائدا عظيما في الليل، فهو زعيم أكبر الليالي في باريس الآن، وهذا أكثر من إشكالي، بسبب الحفلات التي يقيمها في العاصمة وبسبب الشهرة التي تم بناؤها، كل الناس يتحدثون ... يجب أن يكون حذرا للغاية مع ردود الفعل التي ستقع عليه".أنهى ريولو كلامه بتحذير مبابي "كن حذراً، فيما يمكن أن يصبح حقيقة، فأنا لم أكن أتوقع منه أن يسلك هذا الطريق ... من الغريب ما أصبح عليه".