فيديو - ايقاف حكم ايطالي لم يُصافح زميلته !!

التقطت الكاميرا حكم الدوري الإيطالي وهو يسحب يده بعيدا

من المقرر إيقاف الحكم خوان لوكا ساكي، بعد أن تجاهل بشكل محرج مصافحة مساعدته، والتقطت الكاميرا حكم الدوري الإيطالي وهو يسحب يده بعيدا عن فرانشيسكا دي مونتي قبل مباراة الجمعة بين ليتشي وساسولو.

وأظهرت اللقطات المساعدة وهي تهز رأسها بعد الحادث، كما أمكن رؤية ساكي وهو يحتضن مساعده الآخر وقائد ليتشي غابرييل ستريفيزا في النفق.

ووفقا للتقارير في إيطاليا، سيتم إيقاف ساكي لمباراة واحدة كعقاب، وهو الذي تسبب في إحراج لجمعية الحكام الإيطالية، التي ادعت أن ما حصل لم يكن شكلا من أشكال التمييز الجنسي، وأن ساكي تعرض للتوبيخ على انفراد من قبل الحكم المعين جيانلوكا روكي بعد ظهور اللقطات.



