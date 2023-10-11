صدمة في السعودية: مدرب متورط في فضيحة

ترك القانوني الرياضي أحمد الشيخي الأوساط الكروية في حالة صدمة

ترك القانوني الرياضي أحمد الشيخي الأوساط الكروية في حالة صدمة حين أعلن عبر منصة إكس، عن تورط مدرب يعمل في الدوري السعودي، في الحصول على مزايا مالية وعمولات "غير شرعية"، مستفيداً من علاقاته القوية مع بعض الوكلاء، مقابل ضم لاعبين إلى صفوف ناديه.

وذكر الشيخي أن ادارة النادي اكتشفت الأمر، وسعت الى فسخ عقد المدرب، مُعتبراً أن "تسليم صلاحيات اختيار اللاعبين للمدرب بحجة أنه مدير فني دون مناقشته ودون التأكد من (تعارض المصالح) هو خطأ كبير نحتاج للتدقيق خصوصا بالفترة القادمة".



