عاجل
مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة: توسع رقعة القصف الإسرائيلي على البلدة وسقوط قذائف في أماكن قريبة من المنازل وفرق الإسعاف توجهت الى المكان تحسباً
مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة: توسع رقعة القصف الإسرائيلي على البلدة وسقوط قذائف في أماكن قريبة من المنازل وفرق الإسعاف توجهت الى المكان تحسباً
مراسل "الجديد": قذيفة اسرائيلية سقطت على مسافة قريبة من المباني السكنية
مراسل "الجديد": قذيفة اسرائيلية سقطت على مسافة قريبة من المباني السكنية
مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة الجنوبية: إشتباك وسماع أصوات رصاص بشكل واضح
مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة الجنوبية: إشتباك وسماع أصوات رصاص بشكل واضح
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
27 o
AlJadeedTv
متن
26 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

صدمة في السعودية: مدرب متورط في فضيحة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صدمة في السعودية: مدرب متورط في فضيحة
A-
A+

كرة القدم

2023-10-11 | 02:19
صدمة في السعودية: مدرب متورط في فضيحة

ترك القانوني الرياضي أحمد الشيخي الأوساط الكروية في حالة صدمة

ترك القانوني الرياضي أحمد الشيخي الأوساط الكروية في حالة صدمة حين أعلن عبر منصة إكس، عن تورط مدرب يعمل في الدوري السعودي، في الحصول على مزايا مالية وعمولات "غير شرعية"، مستفيداً من علاقاته القوية مع بعض الوكلاء، مقابل ضم لاعبين إلى صفوف ناديه.
وذكر الشيخي أن ادارة النادي اكتشفت  الأمر، وسعت الى فسخ عقد المدرب، مُعتبراً أن "تسليم صلاحيات اختيار اللاعبين للمدرب بحجة أنه مدير فني دون مناقشته ودون التأكد من (تعارض المصالح) هو خطأ كبير نحتاج للتدقيق خصوصا بالفترة القادمة".

مقالات ذات صلة

الدوري السعودي ثاني أكثر مسابقة أنفاقاً للأموال
2023-09-02

الدوري السعودي ثاني أكثر مسابقة أنفاقاً للأموال

فيديو - جنون الدوري السعودي ينفجر في صحف أوروبا
2023-09-02

فيديو - جنون الدوري السعودي ينفجر في صحف أوروبا

الدوري السعودي يتفوق على الدوريين الانجليزي والاسباني
2023-09-01

الدوري السعودي يتفوق على الدوريين الانجليزي والاسباني

عائدات الدوري السعودي ارتفعت بشكل هائل والسبب .. رونالدو
2023-08-28

عائدات الدوري السعودي ارتفعت بشكل هائل والسبب .. رونالدو

صدمة في السعودية: مدرب متورط في فضيحة

رياضة

كرة القدم

أحمد الشيخي

الدوري السعودي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيرموسو تفضح روبياليس أمام المدّعي العام
ناصر الخليفي يُدافع عن مشروع لويس إنريكي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - رونالدو هدّاف في كرة السلّة أيضاً
02:23

فيديو - رونالدو هدّاف في كرة السلّة أيضاً

واصل منتخب البرتغال تدريباته في العاصمة لشبونة

02:23

فيديو - رونالدو هدّاف في كرة السلّة أيضاً

واصل منتخب البرتغال تدريباته في العاصمة لشبونة

هيرموسو تفضح روبياليس أمام المدّعي العام
02:21

هيرموسو تفضح روبياليس أمام المدّعي العام

أدلت النجمة جينيفر هيرموسو بأقوالها أمام مكتب المدعي العام

02:21

هيرموسو تفضح روبياليس أمام المدّعي العام

أدلت النجمة جينيفر هيرموسو بأقوالها أمام مكتب المدعي العام

ناصر الخليفي يُدافع عن مشروع لويس إنريكي
02:18

ناصر الخليفي يُدافع عن مشروع لويس إنريكي

بدا واضحاً أن الخليفي يُدافع عن المدرب الإسباني لويس إنريكي

02:18

ناصر الخليفي يُدافع عن مشروع لويس إنريكي

بدا واضحاً أن الخليفي يُدافع عن المدرب الإسباني لويس إنريكي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023