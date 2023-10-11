فيديو - كانسيلو يردّ .. يطلبون توقيعي ليبيعونه !!

ردّ على الانتقادات التي وجهت له بسبب تصرفه تجاه بعض المشجعين

انتشر على وسائل التواصل فيديو للنجم البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني، ردّ فيه على الانتقادات التي وجهت له بسبب تصرفه تجاه بعض المشجعين.

وأعرب كانسيلو عن غضبه من بعض المشجعين، وقال "بالنسبة للغباء المكتوب هنا في التعليقات، لدي عدة أشياء أقولها .. أولا، إنهم ليسوا مشجعين، إنهم أطفال يبلغون من العمر 20 عاما يتواجدون هناك يوميا سواء على باب مركز التدريب، أو عندما أكون مع ابنتي في الحديقة أو أتناول العشاء مع صديقتي".

وأضاف "ثانيا، يطلبون مني التوقيعات على الملصقات أو القمصان ليتم بيعها لاحقاً .. وهذا مشهد يتكرر هنا كل يوم، ودائما الأشخاص أنفسهم وهم لا يعرفون كيفية احترام الآخرين، ولمن ينتقدون، حاولوا أن تعرفوا الحقيقة أولا ثم علقوا، لأنني سأحترم المشجعين الحقيقيين دائماً".